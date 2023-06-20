加速審理死刑案？　大法官被提名人：妥速進行、當然不能夠拖

▲大法官被提名人蔡彩貞。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院全院委員會今（20日）審查大法官人事同意權案，上午由大法官被提名人蔡彩貞、朱富美備詢。在野黨立委追問死刑、安樂死相關議題。對於死刑，蔡彩貞回應，希望妥速進行，當然不能夠拖。對於安樂死，朱富美表示，自己持比較開放態度，但要經過嚴謹法律程序。蔡采貞指出，在能夠防範一切道德風險下，個人贊成。

游毓蘭質詢時追問2位被提名人死刑議題，她質疑，民調顯示，有87％民眾反對廢死，中選會目前對「死刑半年內執行」公投舉辦聽證會，若大法官視法律於無物，未遵守死刑合憲觀點，配合申請釋憲死刑犯演出，讓他們無法執行死刑，請問死刑問題可否經過公投決定？蔡采貞表示，這是很嚴肅問題，還是要經過中選會。

游毓蘭也追問安樂死議題看法，游毓蘭指出，部分民眾身染惡疾、希望有生命自主權能夠善終，是否贊成尊嚴善終法？朱富美表示，自己比較開放，但要經過嚴謹法律程序。蔡采貞指出，能夠防範一切道德風險下，個人贊成。

立委吳怡玎也追問死刑議題，蔡彩貞回應，死刑存廢牽涉法令制度，結案速度也牽涉機關負擔，死刑存廢事關重大，希望妥速進行，當然不能夠拖，必要審慎還是要再考慮。



