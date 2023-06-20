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賴士葆重批大法官擺爛「拖延執行死刑」　蔡彩貞：應妥速進行

▲大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委賴士葆詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲大法官被提名人蔡彩貞（左）、朱富美接受立委賴士葆詢問。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

大法官提名人蔡彩貞、朱富美今（20日）上午到立法院接受朝野立委質詢，席間國民黨立委賴士葆關切廢死議題，詢問兩人擔任大法官後，是否加速38位死刑犯提出的憲法訴訟審查。相較蔡彩貞表示「所有案件都應該妥速進行」，朱富美則未正面回應，讓賴士葆重批，「你們現在大法官是擺爛，對死刑案件是擺爛，所以拖在那裡」。

立法院20日加開臨時會進行「行使司法院大法官同意權案」公聽會，4名大法官提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥分為上、下午兩組人致詞並接受立委質詢。上午場由蔡彩貞、朱富美出席，賴士葆質詢時關切廢死議題，指出總統蔡英文曾說廢死是普世目標，但民調顯示有87.9%的人不贊成廢死；死刑犯有提起非常上訴、再審、打憲法訴訟等救濟，而現在38位死刑犯都是打憲法訴訟 。

▲賴士葆質詢蔡彩貞、朱富美。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴士葆質詢蔡彩貞、朱富美。（圖／記者湯興漢攝）

賴士葆說，外界高度質疑，就是因為大法官同質性太高，仰望上意，現在大法官自作賤，「把自己內閣化」，看到主子要廢死，所以38案一直拖延；賴更說，大法官真丟臉，38位死刑犯未執行死刑，就是因為大法官故意拖。

賴士葆詢問兩人，擔任大法官後是否同意推動加速上述案件審查？蔡彩貞表示，所有案件，都應該妥速進行。朱富美則說，法務部長蔡清祥在立院備詢提到38見受刑人向憲法法庭提出申請，不管我國或全世界各國，當憲法法庭審理中，被提名人在審查程序不能發表意見。

賴追問，只要答應他要不要推動加速？朱富美回應，不是她不想回答，而是這是正在審理的案件。賴士葆聽聞重批，沒有說要駁回或准許，而是說現在大法官就是晾在那裡，「你們現在大法官是擺爛，對死刑案件是擺爛，所以拖在那裡」。

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