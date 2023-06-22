　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

MeToo人人自危！要防「公親變事主」　她提處理職場性騷擾5要點

▲林志潔接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲陽明交大科法學院特聘教授林志潔。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期台灣各界皆傳出性騷擾爭議，儼然成為台版「MeToo」運動，出身科法界的民進黨新竹市立委參選人林志潔21日就在臉書發文分享，處理職場性騷擾應該注意的五點事項，強調處理性騷擾事件要十二萬分的小心，因為性騷擾是非常容易公親變事主的案件。

林志潔表示，性別平權是她的研究領域，加上曾擔任交通大學性平會執秘多年，處理過許多校內外性騷擾案件，深知現行法確實有調整的必要，尤其性平三法間互有不合致或脫漏之處，但既然法還未改，就必須依法定流程處理。她強調，處理性騷擾，要十二萬分的小心，因為性騷擾是非常容易公親變事主的案件，因此她有5個要點要提醒大家。

第一，林志潔指出，依據性別工作平等法，性騷擾的申訴需要具名且依照一定流程進行，因此，黑函爆料或匿名檢舉，並不是合法申訴，無法啟動後面的申訴調查程序；然而，雇主並不能因為是不具名的爆料就置之不理，因為依據性平法規定，雇主知悉可能有性騷擾的情事，即使沒有辦法開啟申訴流程，也要採取「立即有效的糾正及補救措施」。

第二，林志潔提到，許多人擔心MeToo會導致人人自危，不敢說話，影響職場氛圍。但她表示，其實，性騷擾成立的標準雖有主觀感受，還這個主觀，還是必須符合合理、理性的標準，也就是一般人合理的主觀反應和感受，因此請大家不必過度擔心影響言論自由，但確實有提醒同仁注意職場言行謹慎的必要。

第三，林志潔說明，性騷擾申訴處理有一定的程序，在處理程序中如不謹慎，常易衍生其他法律爭議，例如未善盡保密的義務或訪談言語不當，導致被騷擾者的二度傷害；因此，強烈建議性平委員們也需要接受一定的訓練，才能妥善處理，避免節外生枝。

第四，林志潔表示，如果受僱人因為被性騷擾受有損害，雇主和行為人依法是要連帶負損害賠償責任的，除非雇主可以證明對於性騷擾之防治已經善盡各種防止義務，才可免責，此處的防治責任包括事前、事中、與事後，相關的宣導、教育、政策、處理與糾正。

至於面對各種MeToo的發聲，雇主如何因應臉書爆料或直接投書媒體，林志潔指出，由於此時雙方當事人姓名已經被公開，當然就無法保密，但是，如果有後續的申訴，在內部處理申訴上，就個資和行為細節等事項，還是應該要遵循程序與保密義務。她建議，雇主此時應即發動初步調查，以確認立即有效的保護措施應如何進行，即使性騷擾事件的發生已經逾越可以訴究的時效，雇主還是應該有所回應。

林志潔最後強調，性騷擾防治法是性別工作平等法的「兜底」，如果性工法未能處理到的性騷擾問題，本質上會落到用性騷法處理。她舉例，像宴會時突然抱住他人強吻，或擠公車時猝然鹹豬手襲胸，這些不在職場上，就都是性騷擾防治法的範疇，同時也可能涉及性騷法的「趁機觸摸罪」或刑法的「強制猥褻罪」，趁機觸摸或強制猥褻都是刑事犯罪了，也請一併注意。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
1元炸雞、7元芒果冰沙！　13家超殺優惠一次看
NONO求婚前「私約少女」證據曝光！　婚後持續約
快訊／第2起端午死亡！　高雄男陳屍獨居房
最兇老師立蛋「掉出超大車頭燈」！　形狀看光
內馬爾坦承出軌！　2人「超開放協議」曝
快訊／直球對決！黃舒湄今出席北影世界首映「指控霸凌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅坦言「可能綠白合」　游淑慧嘆：我能怎麼樣？家裡不同意

批「民調15％防磚條款」不合適　國民黨團：那是陳玉珍個人看法

傳蔣萬安將出席上海雙城論壇　詹為元：不必怕被抹紅

侯友宜批私校補助大撒幣　蔡正元嗆：這麼笨就別選！至少掉50萬票

MeToo要防「公親變事主」　她提處理職場性騷擾5要點

民調17%還不是谷底？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

曾稱「中國要我選總統」？柯文哲辦公室還原狀況：綠營掐頭去尾攻擊

侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

影／端午討吉利　潘孟安跟風陳建仁「立芒果」

快訊／偵獲美海岸防衛隊艦船通過台海　國防部：執行「自由航行」任務

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

王世堅坦言「可能綠白合」　游淑慧嘆：我能怎麼樣？家裡不同意

批「民調15％防磚條款」不合適　國民黨團：那是陳玉珍個人看法

傳蔣萬安將出席上海雙城論壇　詹為元：不必怕被抹紅

侯友宜批私校補助大撒幣　蔡正元嗆：這麼笨就別選！至少掉50萬票

MeToo要防「公親變事主」　她提處理職場性騷擾5要點

民調17%還不是谷底？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

曾稱「中國要我選總統」？柯文哲辦公室還原狀況：綠營掐頭去尾攻擊

侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

影／端午討吉利　潘孟安跟風陳建仁「立芒果」

快訊／偵獲美海岸防衛隊艦船通過台海　國防部：執行「自由航行」任務

王世堅坦言「可能綠白合」　游淑慧嘆：我能怎麼樣？家裡不同意

阿里山台169線小貨車對撞　1人卡車內消防破壞車體救人...2傷

卡蒂B開戰「鐵達尼潛艇」失蹤富翁兒！　他怒：利用痛苦蹭流量

外界預測明年轉戰道奇　大谷翔平表達內心想法

熱障礙！盛夏氣溫高菜田一片禿　雲林蔬菜產地價格狂漲3成8

批「民調15％防磚條款」不合適　國民黨團：那是陳玉珍個人看法

一日遊中壢10個熱門打卡點！收集免門票景點、親子住宿推這2間

傳蔣萬安將出席上海雙城論壇　詹為元：不必怕被抹紅

藥腳嫌毒品不純...藥頭降價保證「優良品質」　可掃QR Code看純度

護理師壓力大！爆吃成重度肥胖「體重飆86kg」　醫6個月幫瘦19kg

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

蔡英文授軍階90度掛反！國防大學回應了

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞團隊發聲

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准

高嘉瑜批「文湖線拆座椅」網逆風　游淑慧：委員太久沒搭大眾運輸

民調17%還不是谷底？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

柯文哲曾認「中國要我選總統」　他點4可能：醫師白袍被迷湯潑到

快訊／政院加碼：高中職學費全面免費

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已不是雙標能形容

陳雪生性騷免退「上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

更多熱門

相關新聞

NONO求婚前「還私約少女」！　

NONO求婚前「還私約少女」！　

網紅小紅老師21日出面指控NONO（陳宣裕），曾將女生「拖到市民大道殘障廁所無套中出」，誇張的是，被性侵的被害人就有3人，事後男方宣布停止演藝工作，不過仍未對受害者道歉，引發社會譁然。沒想到，在小紅老師收到多達20被害人指控後，居然還有女子站出來，更從對話中比照時間軸，可以發現當時NONO已經和朱海君結婚，仍不斷用訊息騷擾該女子，不斷誇讚對方「可愛內」，對話如今也曝光了。

判丁允恭撤職「就是李伯道」　受害女老公發聲

判丁允恭撤職「就是李伯道」　受害女老公發聲

演藝圈黑料狂爆　74萬YTR點破「問題出在1關鍵」

演藝圈黑料狂爆　74萬YTR點破「問題出在1關鍵」

NONO神隱不道歉「IG突關閉了」！網罵：還在躲

NONO神隱不道歉「IG突關閉了」！網罵：還在躲

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

關鍵字：

性騷擾職場林志潔

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面