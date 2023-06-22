MeToo要防「公親變事主」　她提處理職場性騷擾5要點

▲陽明交大科法學院特聘教授林志潔。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期台灣各界皆傳出性騷擾爭議，儼然成為台版「MeToo」運動，出身科法界的民進黨新竹市立委參選人林志潔21日就在臉書發文分享，處理職場性騷擾應該注意的五點事項，強調處理性騷擾事件要十二萬分的小心，因為性騷擾是非常容易公親變事主的案件。

林志潔表示，性別平權是她的研究領域，加上曾擔任交通大學性平會執秘多年，處理過許多校內外性騷擾案件，深知現行法確實有調整的必要，尤其性平三法間互有不合致或脫漏之處，但既然法還未改，就必須依法定流程處理。她強調，處理性騷擾，要十二萬分的小心，因為性騷擾是非常容易公親變事主的案件，因此她有5個要點要提醒大家。

第一，林志潔指出，依據性別工作平等法，性騷擾的申訴需要具名且依照一定流程進行，因此，黑函爆料或匿名檢舉，並不是合法申訴，無法啟動後面的申訴調查程序；然而，雇主並不能因為是不具名的爆料就置之不理，因為依據性平法規定，雇主知悉可能有性騷擾的情事，即使沒有辦法開啟申訴流程，也要採取「立即有效的糾正及補救措施」。

第二，林志潔提到，許多人擔心MeToo會導致人人自危，不敢說話，影響職場氛圍。但她表示，其實，性騷擾成立的標準雖有主觀感受，還這個主觀，還是必須符合合理、理性的標準，也就是一般人合理的主觀反應和感受，因此請大家不必過度擔心影響言論自由，但確實有提醒同仁注意職場言行謹慎的必要。

第三，林志潔說明，性騷擾申訴處理有一定的程序，在處理程序中如不謹慎，常易衍生其他法律爭議，例如未善盡保密的義務或訪談言語不當，導致被騷擾者的二度傷害；因此，強烈建議性平委員們也需要接受一定的訓練，才能妥善處理，避免節外生枝。

第四，林志潔表示，如果受僱人因為被性騷擾受有損害，雇主和行為人依法是要連帶負損害賠償責任的，除非雇主可以證明對於性騷擾之防治已經善盡各種防止義務，才可免責，此處的防治責任包括事前、事中、與事後，相關的宣導、教育、政策、處理與糾正。

至於面對各種MeToo的發聲，雇主如何因應臉書爆料或直接投書媒體，林志潔指出，由於此時雙方當事人姓名已經被公開，當然就無法保密，但是，如果有後續的申訴，在內部處理申訴上，就個資和行為細節等事項，還是應該要遵循程序與保密義務。她建議，雇主此時應即發動初步調查，以確認立即有效的保護措施應如何進行，即使性騷擾事件的發生已經逾越可以訴究的時效，雇主還是應該有所回應。

林志潔最後強調，性騷擾防治法是性別工作平等法的「兜底」，如果性工法未能處理到的性騷擾問題，本質上會落到用性騷法處理。她舉例，像宴會時突然抱住他人強吻，或擠公車時猝然鹹豬手襲胸，這些不在職場上，就都是性騷擾防治法的範疇，同時也可能涉及性騷法的「趁機觸摸罪」或刑法的「強制猥褻罪」，趁機觸摸或強制猥褻都是刑事犯罪了，也請一併注意。