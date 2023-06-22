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Metoo「爆到今天誰最噁？」　網一致點名他：還死不道歉

▲▼ 許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸與NONO。（圖／記者李毓康、周宸亘攝）

▲許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸與NONO坦承犯錯。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「#Metoo」從政壇炸到演藝圈醜聞，包括朱學恒、許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸與NONO皆形象大翻車！對此，有網友發文「爆到今天誰最噁？」文章引發炸鍋討論，多數人一致點名NONO，「如果有性侵15歲的真的最可惡」、「NONO拜託一定要關」、「NONO到現在還死不道歉」。

一名網友在PTT以「爆到今天誰最噁」為標題發文，原PO咋舌直呼，這波性騷風波以來，大多數的受害者是女生，但也有男生受害，「有趣的是...加害者好像都是男的？那麼這些案例中又是誰最噁呢？」

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文章曝光後，最多網友直言，「選NONO，炎亞綸比較像是前情侶吵架」、「黃子佼第一時間都認了也不至於沒擔當，他只是想拖大家下水；NONO的事，如果都是真的目前看起來最沒擔當吧」、「NONO那樣算強X了吧」、「原本是輝哥，現在是NONO」、「如果有性侵15歲的真的最可惡」、「NONO啊，一開不說話、不承認、不否認、直接神隱」、「NONO拜託一定要關」。

其他網友也回，「性騷本身NONO最噁，犯後行為炎最噁，還去現場演戲加影響當事人」、「老實說每個都非常噁，尤其從朱學恒開始」、「當然是朱X恒啊！自己性騷別人還上節目罵人」、「宥勝啊，還在YT上夫妻秀恩愛」、「炎P，硬上+偷拍未成年+流出」、「民進黨那個要人跳車的女權副主任最噁」。

回顧NONO被指控惡行中，一名女網友19日自稱曾擔任模特兒，10幾年前參加節目錄影之後，在一位主動搭訕的男來賓堅持下，答應上車讓對方載送回家，卻在途中差點遭到性侵。當時，這位男星未經同意，便在車內壓住她強吻、扯內衣揉胸、手伸裙底、熊抱磨蹭，後來雖因女方反抗而沒有得逞，但回程路上還是繼續上下其手摸她大腿。

然而面對首度爆料，NONO經紀人卻不滿回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」不過女網友二度發聲：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告！」

直到昨日上午，網紅小紅老師表示，有將近20名女性舉報NONO曾性騷擾，甚至性侵，記者會上公布了包括自己的6個案例，最早的是2003年的電視台工作人員，還有傳播系女大生，甚至有101櫃姐和另名女子遭到性侵得逞。

一名2011年的受害女子出面控訴，當時也是互留電話，被NONO送回家時，在車上毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕傻掉，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」讓她崩潰，看到NONO如今還不認罪，氣罵：「到現在還在裝傻，還不道歉！」

此外，2015年NONO將一名在101擔任櫃姐的女生拖到市民大道殘障廁所，沒做安全措施的情況下性侵得逞，女生之後嚇得轉職，但NONO依舊死纏爛打，最後是她嚴正警告後，才成功逼退對方。小紅老師更透露，還有就讀傳播科系的女大生也遭狼爪，但事發時的年齡是否未成年，還需向當事人確認。

另一名受害女子透露，是因為上節目認識NONO，「當時我未成年，才15要16歲，也有被他帶到內湖的家裡，長大後才意識到那是不對的事情，還有他的戀腳癖。」她說，童年的回憶仍歷歷在目，不過當時年紀還小也無法分辨是非對錯，現在仍是心中的痛。

NONO於昨日下午2點多才發布聲明，以17字簡短寫下「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」，文中無道歉字眼，最後以藝名NONO屬名。

▼4男藝人形象翻車懶人包。（圖／記者朱祖儀製）

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