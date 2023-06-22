NONO神隱不道歉「IG突關閉了」　網持續湧入FB：還在躲

▲NONO的IG突然關閉。（圖／翻攝自IG／no_no_0321）



網搜小組／劉維榛報導

藝人NONO（陳宣裕）遭指控性騷擾、性侵，受害者有近20人，且當年受害者最小才15歲，相當嚇人。而NONO本尊於昨（21）日宣布停止演藝工作，但文中卻沒有道歉字眼，目前仍有不少網友湧入粉專直批「還在躲！」如今有網友發現，NONO悄悄關閉IG，頁面顯示無法使用。

NONO昨日下午2點多在臉書宣布，「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」，最後以藝名NONO屬名。然而文中並無對受害者無道歉，讓各界痛批沒誠意。

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不過該聲明沒有同步在IG發布，至今NONO仍神隱不出來面對，更有網友發現，他的IG（帳號@no_no_0321）突然消失了，但臉書粉專目前還在，底下仍有網友湧入砲轟「連道歉的勇氣都沒有」、「連道歉都跳過了～厲害」、「大魔王No.1」、「對不起三個字沒人教你嗎」、「看完這一波就你最噁心」、「還在躲」。

▲▼昨日NOO的IG還在，今日卻顯示無法使用。（圖／翻攝網路）



事實上，19日就有一名女網友首度爆料，表示10幾年前參加節目錄影，曾遭「知名搞笑藝人」試圖性侵，在車內壓住她強吻、扯內衣揉胸、手伸裙底、熊抱磨蹭，後來雖因女方反抗而沒有得逞，但回程路上還是繼續上下其手摸她大腿。

但NONO始終沒有出面，只透過經紀人回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」不過女網友二度發聲：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告。」

尤其昨日近20女舉報NONO曾性騷擾，其中受害者當年最小僅15歲，表示上節目認識NONO，「當時我未成年，才15要16歲，也有被他帶到內湖的家裡，長大後才意識到那是不對的事情，還有他的戀腳癖。」她說，童年的回憶仍歷歷在目，不過當時年紀還小也無法分辨是非對錯，現在仍是心中的痛。