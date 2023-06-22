演藝圈黑料狂爆　74萬YTR點破「問題出在1關鍵」：不然隔天就忘了

▲「#MeToo」從政壇一路燒到演藝圈。（圖／翻攝自微博、臉書、資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣#metoo風波持續延燒，不斷有受害者出面指控惡行，演藝圈也已經連爆數顆震撼彈，網紅 「Crazy Man 瘋男 Nick 」（王柏傑）表示，這一次卻引起各界關注，最主要的問題都是「人設」，假如把人物換成爭議網紅，大家就會覺得不意外，可能隔天就忘了。

「Crazy Man 瘋男 Nick 」在臉書發文，近期演藝圈猛料不斷，引起各界熱議跟關注，「其實問題都是出在人設」，如果今天人物換成較有爭議的網紅，他舉例「孫生鹹豬手女藝人、小哥哥艾里私約網美、瘋男性愛影片外流」，似乎就沒那麼意外，一點話題都沒有，大概隔天大家就忘記了。

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Nick表示，如果今天是形象正面的網紅翻車，「每個一定都發燒第一名，還會有一堆藍勾勾跳出來發聲，或是拍各種蹭熱度影片」；他自嘲，「所以說人設像我們這種壞掉的，就是選對了，畢竟都不意外」，但他最後強調，「以上都是開玩笑的，不是you too現場」。

貼文曝光，網友們笑翻，「不太正經的反而都沒事」、「果然預設的人設很重要」、「所以說過度的包裝，其實到最後都會被毀掉」。但也有網友表示，「不管在什麼樣的人設下，都不應該在沒有雙方知情同意下，做違反他人意願的事吧，何況還是違法的」。