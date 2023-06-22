軍人夜店裝闊發紅包！拐18歲辣妹上車「強扯裙亂摸」　下場完蛋

▲一名軍人趁在夜店認識的18歲女子酒醉時，帶到車上強摸下體，挨告慘遭判刑10個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

唐姓現役軍人到台中某夜店玩，認識了剛滿18歲的女子小彤（化名），結束後開車帶對方去吃宵夜，卻趁她不勝酒力、在車上強脫她短裙撫摸下體，小彤事後憤而報警。唐男辯稱他沒有對小彤下手，是因為小彤向他討紅包不成才遭報復，但台中地院法官發現唐男隔天曾對小彤向前一晚的事說「對不起」，認為有猥褻犯行，將唐男判處有期徒刑10個月。

判決指出，現役軍人唐男剩下2個月就要退伍，在2022年2月間前往台中一家夜店，透過夜店公關介紹認識了剛滿18歲的小彤，結束後邀約小彤外出吃宵夜，小彤答應後上了唐男的車，但唐卻見她有幾分醉意，藉口要她到後座休息，趁機伸手摸她重要部位，小彤迷迷糊糊間仍抗拒「不要、不要這樣」，但唐強行撫摸了5分鐘，猥褻得逞。

唐男到案辯稱，自己完全沒有侵犯小彤，小彤當天穿著黑色長褲，她在車上休息一下後就自行離去；因為在夜店當時小彤見他給其他女子紅包，也討著要，他承諾隔天補償她，事後卻失約，小彤才生氣報復。

但小彤堅稱唐男對她猥褻當下，她仍有意識，唐不顧她夾緊雙腿堅決反抗、以手撫摸下體；法官檢視證據，小彤當天穿著絲襪、短裙，不是唐男所說的長褲，腳踝也有局部瘀青，符合她說抵禦唐男時所受的傷，且唐身形魁武，身高有188公分、體重89公斤，小彤身高170公分、體重僅43公斤，相對之下瘦弱，難以成功抵擋猥褻行為。

況且，案發隔天小彤傳訊給唐表示「我今天不喝酒，但是昨天你說要包3萬給我要說到做到，昨天的事我還很不爽，也討厭你昨天對我做的事情」，唐男僅回了2次「好啦對不起」，對於非禮之事未做否認，足見小彤不開心之事並非沒給紅包。

審理後認為，唐男身為軍人，趁小彤酒醉時下手欺侮，從頭到尾又再三狡辯否認，全無悔意，未對小彤有任何賠償，依現役軍人犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，仍可上訴。