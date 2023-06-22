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獨／文山區畫室爆MeToo！女學生控強拍裸照　老師否認：一窩蜂公審

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲文山區某畫室傳出有狼師。（圖／CFP，示意圖）

記者許敏溶／台北報導

台版「#me too」運動持續延燒，有民眾在臉書PO文，指遭到一名男性美術C老師強拍裸照，還將其裸照公開給所有學生看，該畫室位於景美女中附近，且受害者不只一位，其中一名女性受害者還被C師性侵，並被要求撫摸男老師的性器官、強迫口交，PO文者痛批是「用藝術包裝自己狼形的老師」，用老師身分包裝自己，其實是一頭野獸的惡魔，不配為人師表。

台版「#me too」運動持續延燒，從政壇燒向社會各階層，一名民眾日前在臉書PO文，指自己妹妹受到一位畫室老師加害，其畫室就在景美女中附近，其妹當年因繳不起畫室學費，於是畫室C老師提議讓其妹妹擔任助教折抵課堂時數。沒想到某天竟要求全裸入鏡，作為人物藝術照，其妹當時以未成年為由拒絕，但C師竟厲聲恐嚇說，不配合拍裸照就不能繼續工作。

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後來PO文者的妹妹被另一名同一畫室的學姐拍攝裸照，隔天竟將全裸照片公開給所有學生看，C師還用訕笑嘲諷的語氣跟全班同學說：「這麼胖還以為真的會有人要拍喔？？」這事件陰影在妹妹心靈留下的傷痕，直至今日都還在折磨著她。

PO文者進一步指出，受害者不只一人，拍攝其妹裸照的學姐，直接被C師性侵，而且C師還經常當著所有人說她是神經病，腦子有問題，直到學姐離開畫室後才知道，該學姊多年來一直被C師性侵，包含要求她撫摸C師性器官、強迫口交，而C師的妻子也知道這件事。

C師接受《ETtoday新聞雲》訪問，則否認上述指控。C師表示，自己已經教畫30年，裸照是該名學姐拍攝，「不是我叫學姐去拍」，是該女需要一個「貓女」作品，才找那小女生去拍，之後裸照就刪除，並沒有將該女的全裸照片公開給所有學生看，並強調「怎麼可能逼該女不拍照就不來畫室」，也不滿很多不認識的人，在該篇文章上趁機添油加醋回應，是趁機報仇，「一窩蜂的公審」。

至於被拍裸照者當時未成年，C師則回應，要問當事人願不願意讓那名學姐拍，當時自己已經說過「不介入」，而據他了解，是小女生願意讓該名學姐拍照。

至於PO文中提及，該學姊多年來一直被C師性侵，C師也否認，強調不可能性侵女學生。
 

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