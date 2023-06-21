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社會 社會焦點 保障人權

約16歲嫩模拍辣照！攝影師「幫剃X毛」伸舌噁侵　她崩潰就醫

▲性感,妹子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林姓攝影師以「影響照片效果」為由，對2名外拍模特強剃陰毛，並用手指性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

林姓攝影師邀約2名女子到旅館拍攝大尺度性感照，卻以要求作品美觀為由、強壓對方拿刮鬍刀幫剃陰毛，並以舌頭、手指性侵數次，害得其中1名16歲嫩模事後崩潰看精神科，向醫師傾吐恐怖遭遇才揭發案情。林男挨告辯稱本來就與嫩模有曖昧，但法官不採信，一審依強制性交罪2罪，處5年6月徒刑；上訴高等法院，撤銷改依1罪判處3年8月徒刑。

判決指出，林男過去在臉書自稱攝影師，2020年4、5月間分別與2名年輕女子（1人成年、1人16歲）相約拍攝大尺度性感照片，過程中卻都以對方陰毛沒有剃乾淨，會影響拍照效果為由，主動拿刮鬍刀要幫忙剃除，2女勉強答應，林男又藉口害怕弄傷她們，表示要用女生的體液潤滑，不顧抵抗以手指、舌頭性侵得逞。

林男挨告之後，坦承的確曾與2女前往旅館拍攝照片，尺度、剃毛的事情都有徵得同意，其中16歲模特還有與他親嘴，「我們有曖昧情愫，親嘴也有經過她同意」，指稱因為事後經濟狀況不佳，沒有辦法依嫩模要求買Cosplay的衣服當生日禮物，對方才因此翻臉。

不過，2女接受偵查時，都表示林男提出剃毛要求時，她們都有明確表達「我覺得不舒服、請不要這樣」。此外，林男在事發之後，曾傳訊息向其中1人道歉，並說出「對妳真的很抱歉，不會有下次，妳願意原諒我嗎？應該沒有下次」等話。

一審法官認為，林男利用邀約拍照片的機會侵害2女，造成2女身心受創，考量他未獲得受害人諒解，也沒有提出賠償，犯後仍飾詞狡辯，態度不佳，依強制性交罪共2罪，合併應執行刑期5年6個月。

林男不服上訴，高等法院審後，認定16歲嫩模給林男的訊息沒有任何情愫，且對方不斷強調「自己有男友」，事後壓力大到看精神科，侵害事實明確；至於另一名女子的部分，由於說法有疑慮，並無其他補強證據，改判無罪；綜合上述考量，法官撤銷前審，依1條強制性交罪，處林男有期徒刑3年8月，仍可上訴。

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