律師嘆炎亞綸無法用「愛情文」混過去　跑去強迫道歉接受「很雷」

▲炎亞綸親赴現場鞠躬道歉，被律師林智群認為「很雷」。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

藝人炎亞綸因為遭到耀樂指控，在和他交往期間，違反其意願發生性行為並拍攝私密影片。對此律師林智群在臉書上發文感嘆，炎亞綸這次碰到的問題，已經是法律問題了，沒辦法用輕飄飄的愛情文混過去的。

林智群發文表示，「炎亞綸也曾經來我這裡留言，我也喜歡他講話大方得體、親切自然不做作。不過這次他碰到的問題，已經是法律問題了，這樣的問題，沒辦法用輕飄飄的愛情文混過去的。」

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林智群還認為，「跑到對方記者會強迫對方接受你的道歉，這個很雷。」

林智群分析，「對方只有16歲，你跟他合意性交，沒問題，但不能拍他裸照，或偷拍性愛影片。因為16歲-18歲還是兒少法定義的『少年』，受到保護的。」

林智群指出，可以合意性行為，但不能拍，就算是對方同意也不行！看起來很奇怪，可是法律規定就是如此。

林智群引用相關法條：兒童及少年性剝削防制法第36條第1項:「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」

網友對此留言表示，「奇怪的知識增加了！」、「題外話，政治圈感謝演藝圈」、「他完全就是有備而來，展現了一個資源充足的加害人的形象」、「總是要來這邊一下，我頭腦才會比較清醒」、「我也是很喜歡他，但犯法了就是犯法，用感情去包裝實在是很難說過去」。