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19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮「輪流侵犯」　獲救後盼尋親生父母

▲▼養父養兄性侵案受害人尋親。（圖／翻攝自紅星視頻）

▲養父養兄性侵案受害人尋親。（圖／翻攝自紅星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

山西沁水24歲女孩小花（化名）三四月大時，因為親生父母想要一個男孩，慘被交換到後來的養父母家。當時養父母還有一個1994年出生的兒子，養母在她15歲時過世。19歲時，她多次被養父和哥哥性侵，甚至被性虐囚禁4個月，後被警方解救才逃離地獄。近日，她公開尋親，想找到自己的親生父母，「希望回歸親生家庭。」

據《紅星新聞》報導，小花表示，自己1999年5月6日出生，今年24歲。關於她怎麼到養父家的，曾聽村裡人說，1999年9月，她大概是三四個月大的時候，因男孩換女孩的緣由被換到養父母家去，養父母還有一個1994年出生的兒子。她問過養父母怎麼抱養自己的，得到的回覆是「不知道」。小花15歲的時候，養母因難產去世。

據小花自述，自己幼年在養父母家過得很不好，小時候她去舅舅（養母的兄弟）家，每去一回，就被爺爺（養父的父親）打一回。在她七八歲的時候，爺爺去世，小花與這個家庭的關係慢慢好了一點。小花說，她曾經有當幼師的夢想，但到了該上國小三年級的時候，家裡人就不讓她繼續讀書，也不讓她離開當地。

小花在十八九歲的時候，由於不接受養父讓她嫁給哥哥的行為，小花自己攢到一點錢，趁著養父沒注意逃去了外地。但是由於外公（養母的父親）等人的勸說，小花最後從外地返回家中，但回家後一星期不吃不喝，也不願意說話。那段時間她受到養父的監視和囚禁，無法與外界聯絡，「我去哪他去哪。」

「山西省法律援助基金會」曾發布小花被解救的相關新聞。當時，養父將她非法拘禁在家長達4個月，並性侵十餘次，說「又不是親生的」。

小花稱，自己在被非法拘禁期間還曾遭到大自己4歲的哥哥數次性侵。養父知道後甚至聲稱，「讓妳跟妳哥哥過，跟妳發生關係就發生關係」。

直到一天，養父和哥哥都出門了，被養父鎖在家中的小花，得到了員警的解救。雖然不知道警方從何得知這件事，但最後經過員警和律師的幫助，養父及哥哥被法院判刑，小花自此脫離苦海。

2018年12月13日，在小花訴養父收養關係無效案件中，山西沁水縣法院認為，養父收養小花不符合《收養法》規定，並當庭宣判收養關係無效。

目前，小花已經結婚生子，和自己的丈夫、孩子與公婆住在一起，與養父一家也沒有再聯繫。這幾年，小花一直希望能夠找到自己的親生父母。

對於自己的身世，小花以前也曾怪罪過親生父母，但現在她成了一個母親，也對親生父母也表示理解，「有可能有難題，有可能是人家那個地方重男輕女，有可能是拐賣了他們不知道。」

這些年，小花通過採血、在相關網站發布尋親消息等方式尋找親生父母，但都一無所獲。小花表示，自己右臀部有一大片胎記，右耳有個小疙瘩，雖然不知道自己的小名，但是小時候人家說她眼睛大，雙眼皮。通過這些特徵，小花希望能夠讓親生父母認出自己。

看到其他人尋親成功的報導，小花也發出感慨，「人家三十多年或者四十多年都能找到，為什麼我就找不到。」小花表示，在尋找父母的路上經歷了很多挫折，現在也沒有得到任何線索，只想了解自己是哪裡的人，出生地在哪裡，望「希以後有娘家了，能回自己家住著。」

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