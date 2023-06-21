因為麻煩2字　流亡13年通緝犯遭鷹眼警逮捕歸案

▲台南侯姓男子背信通緝逃亡13年，卻在電子遊藝場草叢因形跡可疑遭員警攔查身分曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南侯姓男子涉及台中刑案後，因嫌前往台中地檢開庭「麻煩」，選擇藏匿台南，13年來過著隱姓理名生活，他平日非常低調，從不出入聲色場所，非常遵守交通規則，就怕有一錯，其通緝犯身分就會曝光，沒想到卻在電子遊藝場草叢因形跡可疑遭員警攔查，這藏匿13年的通緝身分才曝光。

台南市永康分局大灣派出所副所長李世璟、警員王亭皓等2員，日前擔服擴大臨檢勤務時，於臨檢某間釣蝦場時，警員王亭皓於該店負責外部守望，見一名男子於道路草叢後方形跡可疑，便聯繫副所長李世璟前來支援，該男子自稱是前來運動，但見其神色慌張，顯然有隱情未告知，便開始瞭解其身分資訊。

該嫌一開始提供其哥哥的身分，惟比對照片有異，且其神色相當不安，經員警突破心防，侯嫌才表明身分，員警查明他為台中地檢署於2010年間所發布之背信通緝犯，通緝期間長達13年。

據了解，侯嫌因嫌去台中接受檢察官詢問太麻煩，所以才躲藏13年之久，躲藏期間遇警攔查，均使用胞兄長身分，本想應會躲過員警追緝，沒想到這次最終無法瞞過員警的鷹眼而落網，實始料不及。