通緝犯未戴安帽被攔　狂飆10分鐘「2度衝撞警用機車」這下慘了

記者陳崑福／屏東報導

因毒品案遭被通緝的方姓女子，未戴安全帽被東港警方發現攔查，她心慌連飆10幾條街，期間兩次撞及警用機車，最後被警方逮獲，押解歸案，另依妨害公務罪嫌送辦，一審被判7個月有期徒刑，她不服上訴，辯稱無法衝撞警用機車，合議庭法院採信，改判有期徒刑4個月，如易科罰金以1000元折算一日，要罰12萬元。

▲東港派出所副所長王天佑、警員鄭傑2員逮獲方女押解歸案並送辦 。（圖／記者陳崑福攝）

東港警方表示，全案發生於2021年11月24日12時許，東港派出所副所長王天佑、警員鄭傑2員擔服巡邏勤務，巡至東港鎮興東路堤防時，發現因毒品案遭屏東地檢署發佈通緝的方姓女子(50歲)，因未戴安全帽，警方欲攔查，她見警隨即騎乘機車逃逸，警方尾隨追緝過程中，方嫌為規避警方攔停，2次擦撞警用機車（人員均無受傷）。

方女騎車至新園鄉台27線港西抽水站前時，鄭姓警員以警用機車阻擋她繼續逃逸，方擦撞警用機車倒地後，繼續狂飆10多條街，遭警方壓制逮捕，訊後押解歸案。

一審法院認定她拒絕停車受檢，10分鐘內狂飆10條街，判她有期徒刑7個月，她不滿提出上訴，強調自己並非故意衝撞警車，二審合議庭檢視相關證據後，改判有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。