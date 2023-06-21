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黃文烈海削201億落跑！丟女兒留台收尾款遭收押　吸詐大法曝光

康友生技董事長黃文烈今天表示，康友的禽流感疫苗獲得印尼藥證，預計第四季進入量產。（圖／記者林淑慧攝）

▲前康友生技董事長黃文烈涉掏空201.6億元逃亡遭通緝，今天下午將被押解返台。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

現已下市的前生技股后康友-KY，2020年間爆發掏空201.6億元弊案，董事長黃文烈卻提前落跑出境，僅留下幫忙收尾的女兒黃子庭遭收押，台北地檢署2022年間依法將黃文烈等29人起訴後，由法院接手對黃文烈發布通緝，黃文烈5月間過境泰國時遭居留，經2國司法機關聯手合作，預計下午將黃文烈解送回台。

黃文烈遭起訴與王命亮（廈門房產大亨，通緝中）共同主導「奔馬協力集團」開發房地產，2008年看上「六安華源製藥」廠房，趁著當時台灣推動鮭魚返鄉政策，以生技製藥公司的名義在台上事成為KY股，卻從2014年至2020年間，長期藉由美化、虛構財務報告持向銀行詐貸。

康友-KY在2015年3月25日正式掛牌後，為了吸引投資人入股，年年發放高額現金股利，其實這些全部都是康友打腫臉充胖子，股利來源不是發行新股的股款，就是向銀行借貸而來，實際上公司主打的生計藥廠「六安華源」早就是個空殼，機具都已經被拿去質押

黃文烈等人則是在2018年9月間，趁著市場火熱的時候，出脫持股，並提供資金透過友人帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶，同時持續進行相對交易，製造股價活絡表象，總計在台灣市場詐得201.6億元，涉嫌違反《證券交易法》、《銀行法》等罪責。

但黃文烈在康友遭掏空的消息爆發前，搶先在2020年7月21日潛逃出境，全案經檢察官起訴後，台北地方法院在2022年12月25日對黃發布通緝，直到2023年5月24日，我國司法單位接獲泰警通報，在曼谷逮捕黃員，調查局、刑事局、移民署等單位成立專案，與泰國移民局密切協調，在法務部國兩斯以及北院北檢協助下，將於6月21日15時40分搭乘華航班機抵達桃園國際機場，並將直接扣押黃文烈身上持有的100萬元泰銖等物，隨即解送台北地院歸案。

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