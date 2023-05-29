警鷹眼確認「是要抓的人」　通緝長髮男剃成小平頭還是被認出

▲曾姓通緝犯為躲避追緝特別改變外型，沒想到還是被擦身而過的警察認出。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口鄉一名曾姓男子日前因毒品案在逃遭通緝，期間男子與女友及出生沒多久的寶寶一起藏匿在出租套房，日前曾男外出用餐，沒想到卻在返家途中遭眼尖的路過員警發現，員警通報支援將曾男緝捕落網。

警方調查，曾男因涉毒品遭通緝約2周，為了掩人耳目，曾男還刻意將原本的長髮修剪成小平頭。因通緝身分不得外出，因次曾男平日都在小套房內照顧孩子，由女友賺錢養家，期間曾男漸漸放鬆警惕，抱著僥倖的心理走路到家附近的超商用餐。

就在曾男用完餐走路回家時，與到附近辦案的一名員警擦身而過，曾男不以為意，認為自己變裝成功，還悠閒的慢慢閒逛回家，殊不知那四目交接的一眼就已經被員警發現身分，員警不動聲色通報線上警力支援，成功於小套房內將曾男緝捕歸案，警方也於現場查獲安非他命0.69公克、海洛因0.76公克、玻璃球及吸食器1組，詢後依毒品通緝、公共危險通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新湖警分局長羅裕城表示，毒品是萬惡之源，也是解決治安問題最迫切的課題。本分局將持續追查毒品的來源及流向，積極查緝毒品「溯源斷根，毒品零容忍」。且依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，提醒民眾切勿心存僥倖而誤觸法網，遠離毒品，遠離犯罪。民眾如需更多資訊，可撥打24小時免費諮詢專線 0800-770-885 (0800-請請您-幫幫我)，尋求專人協助！

▲▼員警駕駛警車與曾男擦身而過，發現身分後趕緊線上通報增援。