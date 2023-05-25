女警一眼認出通緝犯！他驚呼：妳眼睛怎麼這麼利

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊女警在上班途中，發現坐在路邊乞討的男子疑似是犯下竊盜案件的嫌犯，且已遭通緝，立刻通知線上警到場將男子查緝到案，男子還不斷驚呼，「妳眼睛怎麼那麼利？」

警方調查，66歲的張姓男子，平時無業都在捷運台北車站、民權西路站等地閒晃，還向路人要錢花用，早就是捷運警察列管的人口之一，日前跑到花博爭豔館偷取民眾皮夾，遭判處30天拘役，得以易科罰金，但張遲未到案遭發布通緝。

▲捷運女警上班途中，發現正在路邊向人索討金錢的男子，竟因竊盜罪遭發布通緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市捷運警察隊女警許純瑜，20日於捷運台北車站內，準備前往上班途中，發現張姓男子在路邊向民眾伸手要錢，當下一眼辨識出張男就是捷警列管的人口，且早就在18日被台北地方法院發布通緝。

許姓女警立刻通知上班的2名警員前往協助，並順利將張男逮捕，張男被逮捕歸案時還驚呼連連，「妳眼睛怎麼這麼利啊？」警方也依照相關規定解送歸案。

▲捷運女警認出張男曾涉犯竊盜罪，當時捷警還調閱逃亡監視器給案發分局掌握嫌犯身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

許姓女警表示，對於張嫌在花博偷東西時，經過捷運站逃逸的監視器畫面仍有印象，且捷運警察平時對逗留捷運站體內的路人有加以列管，所以一眼就辨識出張嫌，因此順利將其緝拿歸案。