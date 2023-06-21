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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／攻侯友宜火力調整　民進黨「準星轉瞄」柯文哲

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲2024總統參選人侯友宜、柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統大選藍綠白三腳督，近期多家媒體民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度崩跌，慘淪老三，面對「柯上侯下」態勢，綠營輿情攻防「打侯不理柯」策略有所調整。一名民進黨公職21日指出，民眾黨總統參選人柯文哲除了擁有年輕票源優勢，政黨屬性泛藍的郭粉「板塊位移」轉挺柯，為柯挹注成長動能，「現在暫停打侯，怕把他打死，準星微調瞄準柯文哲，但還沒有出動『大砲』」。

最近包括政治立場泛藍的TVBS、中廣等媒體陸續公布民調，顯示侯友宜民調表現持續墊底，遭柯文哲超車，引發政壇議論紛紛。值得注意的是，民進黨秘書長許立明已連續兩周在中常會、中執會談及柯文哲相關話題，例如今天意有所指地說，必須讓民眾「加強複習」當初反服貿黑箱從何而來，比較當初表態支持反服貿黑箱、挺太陽花的人的前後言行，劍指柯文哲近期拋出重啟服貿談判議題的爭議。

另在網路社群面向，民進黨總統參選人賴清德昨晚透過Instagram限時動態回應網友提問，在眾多軟性議題當中，特別節錄有網友詢問「自認贏民眾黨總統參選人柯文哲什麼？」的題目，賴清德回應，「比起講問題，我更會提出答案」，藉此彰顯擁有國政治理經驗的優勢。

一名不具名的民進黨現任公職觀察，國民黨上月正式徵召侯友宜參選總統，藍營支持者意向出現「板塊位移」，鴻海集團創辦人郭台銘的支持者轉向力挺柯文哲，儘管柯文哲看似什麼事都沒有做，卻受惠於年輕族群支持，以及接收了郭粉，支持度向上成長；反觀侯友宜，正式參選後戰力卻不如預期，「現在暫停打侯，怕把他打死，準星微調瞄準柯文哲，但還沒有出動『大砲』」。

不過，面對「柯文哲現象」引發政壇熱議，一名黨內人士持不同看法表示，柯文哲的空戰聲量的確很高，然而，目前柯文哲尚未在各縣市提出足以與藍綠匹敵的立委參選人名單，可以說是「完全沒有陸軍」，柯若想純靠空戰贏得總統選戰，得靠奇蹟。

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