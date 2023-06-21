侯友宜嗆「蔡英文不敢講兩岸和平」　綠委：胡亂指控非事實

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，總統蔡英文曾說四個堅持，那自己也要說四個堅持，「中華民國憲法、民主自由、人民福祉、兩岸和平，蔡英文不敢說，我敢說，兩岸和平才是關鍵點，要創造兩岸和平穩定！」對此，民進黨立委洪申翰20日表示，民進黨政府不斷在說「和平是唯一選項」，侯友宜胡亂指控的方式根本不是事實。

對於侯友宜稱蔡英文不敢說「兩岸和平」，民進黨立委賴瑞隆表示，從蔡英文到賴清德大家都尋求兩岸和平，只是方式不同，對於民進黨來說，就是強化自己、跟世界民主友邦共同合作，讓對方不敢輕啟戰端，若有強化自我的決心，習近平也不敢輕啟戰端。

洪申翰表示，侯市長的說法悖離事實，從過去到現在，民進黨政府不斷在說「和平是唯一選項」，也包含多項強化台灣準備都是為了真正的和平。

洪申翰指出，國民黨可以接受卑躬屈膝的和平，但民進黨希望維持主權意志狀態下、對外的和平，侯友宜胡亂指控的方式根本不是事實，所謂四個堅持並非奠基在事實上。

而根據台灣民意基金會最新民調詢問「在賴清德、侯友宜、柯文哲三人中，中國（中共）比較希望誰當選？」結果發現：52.8%民眾覺得中國（中共）比較希望侯友宜當選。

對此，洪申翰指出，國民黨也沒有想要甩掉親中形象，他們一直都靠中國各種資源在台灣政治領域競爭，這幾天海峽論壇就很清楚，為什麼國民黨會出現在一個促統論壇裡、而非週末家長的大遊行？

洪申翰直言，國民黨的選擇就代表背後的意識取向，自己不覺得國民黨有想要撕掉親中標籤，不如說國民黨依賴這個標籤才能在台灣政治領域中競爭。

賴瑞隆指出，每次台灣選舉中國一定會介入，中國對柯文哲跟侯友宜較為青睞，包含海峽論壇等等，這顯然這是他們一貫方向，人民更期待台灣候選人一致對外，反對他們用恐嚇方式對待台灣，呼籲各政黨候選人一致對外、跟台灣人民站在一起，跟中國說不。