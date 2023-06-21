賴清德「私大學費補助2.5萬」挨轟撒幣　周玉蔻：能遏阻預算不公

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德拋出補助私立大專院校學生學雜費2萬5千元政策挨轟撒幣，資深媒體人周玉蔻21日表示，在台灣的教育制度下，越有錢越容易擠進立大學，形成私立大學學費比較高，弱勢收入家庭出身的學生比例較高的現象；因此，她認為，該政策不僅正面解決私立大學學生學費負擔過重的問題，更實際修正政府教育預算偏重公立大學的不公現象。

周玉蔻表示，數十年前經濟學家高希均就曾呼籲國民黨政府要正視「公立大學提高學費」，而不是長年接受政府教育預算挹注，造成排擠其他非公立大學教育資源分配比例不足，學費居高不下的人民受教權益不公平偏頗狀況。

周玉蔻指出，台灣排名優秀的大學多半是公立大學，透過甄選、甄試、學測得以入學，而在數據分析比較下發現，家庭、社經背景較高者，競爭力較強，獲得公立大學錄取的機會相對較高。在台灣的教育制度下，越有錢越容易擠進學費比較低的公立大學，形成私立大學學費比較高，弱勢收入家庭出身的學生比例高於家境富裕的年輕世代的現象。

周玉蔻說，長期惡性循環的結果就是，私立大學學生除了苦吞公立大學2倍的學費外，為了籌措學費還必需打工賺生活費，進而荒廢學業，畢業後的就業社會競爭力，自然也就遠遠落後於大部分可以專心求學的公立大學畢業生。

「這種現象，可以被視為社會階級流動上的阻礙。」周玉蔻坦言，政府無論藍綠，多年來不是不明白這個道理，但提高公立大學學費一直是禁忌，沒有執政官敢輕易冒險。大家都知道，公立大學學費提高必然觸動私校學費跟著上漲，一旦失控將是恐怖危機。另外，若政府增加預算補貼私校，在眼前台灣私立大學的經營現況下，這樣的措施恐怕無法直接助益學生，所以賴清德宣布私立大學學生學費，每人每學期政府補助2萬5千元後，社會便給予高度肯定與支持。

周玉蔻強調，該政策不僅正面解決私立大學學生學費負擔過重的問題，更實際修正政府教育預算偏重公立大學的不公現象。只不過，國民黨總統參選人侯友宜陣營不理解當中深層思考，貿然批評為「大撒幣」，賴清徳競辦回嗆「不食人間煙火」是太過客氣了，「我的看法是侯辦草包。」