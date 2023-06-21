柯文哲拋重啟服貿　她重批：操縱選舉的假議題

▲民進黨立委參選人林志潔。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，引發輿論譁然。出身科法界的民進黨新竹市立委參選人林志潔21日批評，重啟服貿協定是個假議題，立法院早在2019年就修正《兩岸人民關係條例》，取代之前的「兩岸監督條例」，且貿易協定的問題並非重啟與否，而是要解決受到開放影響的產業的補償或配套。

林志潔表示，近來因為選舉，有提出重啟服貿協議的建議，又有對執政黨讓「兩岸監督條例躺在立法院數年」的不實攻擊，這類說法混淆視聽，需要法律教學。

她解釋，兩岸服務貿易協定是多年前因為ECFA第四條所由來，由兩岸協議彼此開放某些金融與非金融的事業與產業，例如保險、營造、健康、旅遊、娛樂、文化、運輸等；在2013年時，因為此協議影響台灣百業、關係重大，但是在洽簽過程未能與各界充分溝通、欠缺配套措施、加以審查過程草率，引發社會抗爭，導致了太陽花學運與之後台灣政治版圖的變動。

林志潔說明，區域經濟整合是全球的趨勢，各自由貿易區的協定如不簽署，當然有貿易被邊緣化的危險。但是，中國與我國間存有軍事國防外交的敵對關係，近年來更處處打壓我國，與一般自由平等的對等主體有異，很難有對話空間，在處理上和一般的貿易協定必須有所區隔。這也是我國長期以來在對外關係和投資審查上，均將中國和其他國家區分開來的原因。她補充，與中國的關係適用《兩岸人民關係條例》，中資與外資開放投資的清單和審查密度也有不同。

「與中國間的貿易協定並非不能討論，但是兩岸若要有協議，必須依照法定程序進行，尤其不能傷害台灣的國家安全！」林志潔表示，因為服貿協議曾有的爭議，陸委會與立法院早在2015年就在《兩岸人民關係條例》增修了第五條之一、之二，在2019年增修了第五條之三，取代之前曾有政黨提出的「兩岸監督條例」，明文規定各地方政府非經行政院授權，不得與中國以任何協商簽署協議，並詳細規定涉及政治議題的協議，應如何進行評估與開啟。

林志潔說明，依現行法，涉及憲政或重大政治影響性的協議，若要開啟協商，需要立法委員的3／4出席，出席委員的3／4同意；而在協商後所撰擬的草案，還需要要立法委員的3／4出席，出席委員的3／4同意，才能通過該協議，是非常嚴謹的門檻。

林志潔亦指，如果熟悉中國國家安全法就該知道，服貿當然是與政治重大相關的協議，因此，所謂「兩岸監督條例在立院被擱置」的說法，是不理解現行法已規範了如何開啟協商，並無擱置；此外，貿易協定最大的問題並不是重啟與否，而是必須解決受開放影響的產業，應如何給予補償或建置配套措施。更重要的是，在當初服貿協定的2013年，根本還沒有所謂的5G產業，而今資通訊業與國安息息相關，過去的協議內容，必須被重新審視，有的項目兩岸在過去幾年早已開放，有的項目在現在則完全不適合開放，一定要檢討其範圍與清單可能對國家安全造成的威脅。

林志潔批評，「一位負責任的候選人，不應對此避而不論，否則所謂重啟服貿云云，將淪為操縱選舉的假議題，既有害國家安全又於經濟之促進毫無助益！」