大法官同意權案跑票　蘇治芬：尤伯祥並未說服我「他是適格大法官」

▲大法官尤伯祥。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於大法官人事同意權案，立法院今（21日）臨時會投票通過，確定最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥為新任大法官，尤伯祥更拿下最高64張同意票，其中包含時代力量立委邱顯智、王婉諭，但民進黨立委蘇治芬「跑票」，投下無效票，她坦言，「尤伯祥還是沒有說服我認為他是位適格的大法官。」

總統蔡英文日前宣布律師尤伯祥為大法官被提名人，而蘇治芬轉載前法官康樹正文章，指尤曾教唆偽證。尤伯祥昨還原事發經過，他表示，這件事是全然誤會，康樹正在未經合議庭的評議下，就當庭斷定證人偽證外，也說，18年前沒有證據支持的懷疑，就只能夠是懷疑，因此一審判決書並沒有記載他教唆偽證，更沒有告發他。

尤伯祥指出，只是沒想到事隔18年當他被提名大法官的時候，康突然將懷疑升格為確信，進而公開指控，對此他深感遺憾，「回到18年前的那一天，他依然會做相同的選擇，因為那正是律師應該做的事情，也是他迄今仍然堅守為人處世的原則，就是忠於職守。」

對此，蘇治芬表示，今天上午大法官投票順利結束，四位大法官候選人也獲得立法院的投票通過，確定將成為大法官。關於大法官尤伯祥的事件，審檢辯以及尤伯祥本人都有提出各自的看法，「但最終還是沒有說服我認為他是位適格的大法官，因此我也投下了無效票，同時也表明我的看法。」

蘇治芬也列舉反對尤伯祥的4點理由：

第一、蘇治芬表示，律師接觸證人，了解證人的證詞並協助證人梳理證詞，這是律師的職責所在，無論於法或於實務上是不可能要求律師不跟證人會談的。但如果證人、被告以及律師一同討論證詞，而證人又是被告的配偶，這樣的情境下律師不該跨越的界線就會變得很模糊，甚至可能影響司法公平審判。

第二、蘇治芬指出，關於以前發生的個案，我希望尤大法官正面回應當初審檢於審判過程中的質疑，針對事實澄清而非對法官個人做出攻擊，坦然的接受社會公評。

第三、關於通案的部分則涉及制度的討論，蘇治芬表示，自己相信尤大法官也了解部分法界人士（包含審檢辯學）對他的見解持不同看法，「但仍未見尤大法官提出如何解決這個問題的看法，對個案的辯駁及對整體制度的論理，仍未能說服我投下同意的一票。」

第四、蘇治芬直言，會點出這些問題，是希望台灣的社會能夠更加進步。尤大法官長年致力於司法冤獄案件，他付出的努力是大家有目共睹的，「而台灣的司法改革是不斷在進行的，許多問題是需要虛心與審檢辯學及社會各界共同討論、共同關心，這是我對大法官的期待。」