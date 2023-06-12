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竹市鐵道藝術村《舊花園》蔡鎮澤創作展　繪畫結合拼布

▲藝術家蔡鎮澤以繪畫結合拼布技巧進行創作。（圖／新竹市政府提供）

▲藝術家蔡鎮澤以繪畫結合拼布技巧進行創作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至年7月30日止辦理《舊花園》蔡鎮澤創作個展，藝術家蔡鎮澤以繪畫結合拼布技巧進行創作，縫合並拼貼生活裡零碎又不起眼的經驗，關注周遭微小、靜謐的角落，並以植物作為脈絡，轉譯人們生命中不同面向的風景，邀請市民朋友蒞臨看展、喝咖啡追火車。

新竹市長高虹安表示，文化局視覺藝術館舍如美術館、241藝術空間、文化藝廊等，各自有不同的定位與任務。其中，鐵道藝術村屬複合型藝術空間，隱身在火車後站、民宅小巷之中，擁有得天獨厚的地理位置，室內有大展場、人文休憩區及多功能教室等空間，依場域特性輪番推出多元展演，展現當代年輕藝術家別具特色的藝術風格之外；館舍另設有文創品、咖啡、飲品販售，追火車月台也深受小朋友喜愛，更是鐵道迷必訪打卡景點。

文化局長錢康明指出，藝術家蔡鎮澤去（111）年曾於鐵道藝術村駐村，辦理《幸福花園》創作展，以鐵道藝術村旁舊花園街夜市凋零景象作為駐村觀察點，以壓克力繪畫、拼貼、立體雕塑等複合媒材，呈現自身、周邊居民與環境的流動現象；時隔1年，蔡鎮澤這次帶來《舊花園》創作個展，以他擅長的繪畫延伸到環境的積極關照，提起人們在城市生活裡被忽視的微小角落，溫柔地給予照護。

營運單位智邦藝術基金會提到，蔡鎮澤作品是透過創作整理過往被種植在內心角落的片段經歷，提醒人們忙於眼前而忽略的生活細節，猶如照護生命中的小小花園。他的作品都非獨立存在，而是承襲著所處環境的過去、現在與未來。另，藝術家在展示規劃上也相當用心，他將展覽視為一場大型空間創作，作品的形式、色彩、媒材與展現姿態都與展場息息相關，「展場是作品的延伸，亦是共鳴與補充，這不僅是他對展覽的尊重，更是他創作的一部分，無法切割」。

文化局提到，藝術家蔡鎮澤為新生代創作新秀，曾獲鴻梅新人獎、大墩美展及全國美術展入選等獎項，並於台東、台北、新竹、台中、台南等地辦理個展。蔡鎮澤在台東縣池上藝術村駐村期間，發展出作品與環境的對話想法，開始將作品畫面跟環境重複出現的元素，透過位置組合或再現產生對應，並在新竹市鐵道藝術村駐村期間，深化作品深度與幅度，將藝術村周邊的玉市、鐵皮及廣告等不起眼角落，重新賦予藝術形象及提點。

歡迎市民朋友蒞臨現場，細細品味花園內外片段繽紛的生命景色，更多活動訊息請至新竹市鐵道藝術村臉書粉絲專頁（facebook.com/Hsinchuwarehouse）查詢，或洽03-5628933及1999為民服務專線查詢。

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