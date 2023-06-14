《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

▲歡迎購票入場（opentix.life/event/1660539121676394496）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立青少年管樂團本周日（18日）下午2時30分，將於新竹市文化局演藝廳音樂廳舉辦《八仙過招 眾神獻樂》音樂會。文化局表示，本次演出由團隊藝術總監郭恩慈老師，與常任指揮沈明尚老師攜手合作，以管樂演繹東、西方神話故事，包含天神宙斯、海神波賽頓、火神祝融、宇宙之神（日本天之御中主神）、女武神、夏威夷火山女神等神明的音樂作品，歡迎購票入場（opentix.life/event/1660539121676394496）。

新竹市長高虹安表示，新竹市立青少年管樂團由來自新竹地區各級學校愛好管樂的青少年所組成，致力推廣管樂教育和培養優秀的管樂人才。這場音樂會不僅展示在地青少年的音樂才華，也是一次文化交流的機會，讓觀眾更深入了解世界各地神話中，各神祇背後的故事與象徵意義，將以精湛的演奏技巧和熱情洋溢的表演風格，為觀眾帶來一場震撼人心的音樂盛宴。

文化局長錢康明說明，本次音樂會以中西方的神話故事為靈感，展現了不同文化背景下的神話風貌和音樂風格，將帶領觀眾穿越時空，感受神話中的奇幻與驚險。演出曲目將與觀眾訴說北歐神話中的索爾與洛基、希臘神話的眾神之王宙斯、日本創世的天之御中主神、中國山海經裡的火神祝融、呼風喚雨的海神波賽頓、掌管風火雷電的夏威夷火山女神佩蕾，與天空華麗飛翔女武神的故事。

「藝文的深耕需要在地團隊的投入，而在地藝文團隊更是需要本地觀眾的支持。」文化局表示，若想體驗這場令人難忘的音樂會，除了網路購票之外，亦可至便利商店透過「OPENTIX 兩廳院文化生活」系統購票，票價分為200元、300元。更多詳情可至新竹市立青少年管樂團臉書粉絲專頁（facebook.com/hyws1999）查詢，或電洽新竹市立青少年管樂團沈先生0933-118127。

更多演藝廳活動詳情可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）、風城演藝臉書粉絲專頁（facebook.com/dongda17）查詢。