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大陸 大陸焦點 特派現場

阿里中午宣布換董座！馬雲下午即訪阿里雲　蔡崇信視察菜鳥集團

▲▼馬雲現身阿里雲。（圖／翻攝自微博）

▲馬雲現身阿里雲。（圖／翻攝自科技世界網）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴控股集團20日宣布，現任董事長、CEO張勇將於9月10日卸任，新一任董事會主席將由蔡崇信（Joe C. Tsai）出任，CEO則由吳泳銘（Eddie Yongming Wu）出任。20日下午，馬雲來到阿里雲雲谷園區，與阿里雲智能集團董事長兼首席執行官張勇一起手持咖啡聊得很開心，還不時與偶遇的同學打招呼。

影片顯示，張勇和馬雲在咖啡店買咖啡，張勇打趣向店員說道，「記我帳上」。

▲▼馬雲現身阿里雲。（圖／翻攝自微博）

▲阿里雲智能技術戰略總監陳緒發文。（圖／翻攝自科技世界網）

阿里雲智能技術戰略總監陳緒在社交平台上發文描述，馬雲、張勇散步到園區內的咖啡廳，「老逍（逍遙子為張勇在集團內的花名）還請馬老師喝了咖啡。」陳緒又指出，「阿里雲當年因為馬老師的堅定支持才走到今天，未來看老逍的了。」

另外，有網友爆料，20日，阿里巴巴宣布蔡崇信接任集團董事會主席當天，有菜鳥員工在菜鳥辦公區偶遇正在上班的蔡崇信。員工大讚，「不得不說，蔡老闆太勤奮了，進入工作狀態好快。」

▲蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

▲蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事長。（圖／達志影像／美聯社）

蔡崇信1964年生於台灣，就讀私立復興小學、國中，13歲移民美國，於耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，他是阿里巴巴創立初期就已參與的元老級人物，「十八羅漢」的其中一員，1999年公司創立到2013年間，他擔任了集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作。

張勇在全員信中宣布，他個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，此後專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO。同時，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

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