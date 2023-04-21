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大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲獲聘港大榮譽教授　時隔30年重返校園聚焦「教育和企業創新」

▲馬雲。（圖／CFP）

▲馬雲獲聘香港大學榮譽教授。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港大學今（21）日在官網發出消息指，聘請馬雲為榮譽教授，聘期三年。對此消息，馬雲公益基金會表示，馬雲是3月收到港大的邀請，「這項工作與馬雲先生的創業經歷和理念高度契合。」據了解，馬雲離開阿里巴巴後，較少出現在公眾場合，將心力投入農業創新領域和鄉村教育公益事業等。

▲馬雲。（圖／CFP）

▲馬雲在2018年度港大社會學科榮譽博士學位。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，馬雲公益基金會表示，馬雲先生接受過四年的師範教育，當過六年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗，「時隔三十年重回校園，他會和老師、同學們一起，繼續他對教育和企業創新等領域的思考和研究。」

馬雲曾在2018年獲得港大社會科學榮譽博士學位，並在2022年獲聘東京大學和以色列台拉維夫（Tel-Aviv）大學的客座教授，進行先進農業和技術創新的研究。該領域的研究也是馬雲近年生活重心之一，曾考察大陸及海外十幾個城市。

▲馬雲。（圖／CFP）

▲馬雲卸任阿里巴巴董事局主席後在三亞「重回課堂」講座上演講。（圖／CFP）

馬雲在離開一手創辦的阿里巴巴集團後，專注於教育、農業、企業創新以及技術創新，其中，馬雲公益基金會每年皆會支持100名老師的鄉村教師項目，以及放眼教育均衡的師範生提質項目等。

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