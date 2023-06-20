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馬雲召集淘天高管開溝通會　三招指路：阿里未來在淘寶不在天貓

▲馬雲現身2023阿里巴巴全球數學競賽決賽杭州賽場。（圖／翻攝達摩院DAMO微信公眾號）

▲馬雲現身2023阿里巴巴全球數學競賽決賽杭州賽場。（圖／翻攝達摩院DAMO微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲傳出在5月底召集淘天集團各業務負責人舉行一場溝通會，經過一個月左右的時間，會議上的細節也被逐漸公開。據悉，馬雲對淘天集團點出「回歸淘寶、回歸用戶及回歸互聯網（網路，下同）」的三個方向，尤其是阿里電商的未來，馬雲判斷，應該是淘寶而不是天貓的機會。

▲馬雲在東京大學演講。（圖／翻攝證券時報）

《快科技》報導，會上，馬雲做了一些自己的判斷，認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，還以諾基亞（Nokia）和柯達（Kodak）舉例，認為一個企業從行業標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。馬雲稱，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。

馬雲認為，目前大陸國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此，接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該 「回歸淘寶」。

此外，馬雲特別提到「阿里媽媽」，其成立的初衷是，讓再小的商家都能買賣廣告，所以要去幫助中小商家。據了解，天貓近年獲得越來越多流量與服務傾斜，阿里在商業化上也取得巨大成功，但也被指失去初心，將曾經賴以起家的中小商家拋棄，同時，也違背了馬雲「讓天下沒有難做生意」的理想。

至於於回歸用戶和回歸互聯網方面，目前流出的資訊較少，馬雲的態度或是建議，外界尚不得而知，端看阿里高層如何理解並執行。

這場溝通會齊聚淘天集團高管，包括淘天集團CEO戴珊，行業發展部負責人汪海、劉鵬、劉一曼，淘寶直播負責人程道放，淘天集團CFO李博及菜鳥集團CEO萬霖等人。

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