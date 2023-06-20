　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阿里換帥！張勇9月卸任董座　「台灣出生」蔡崇信接任

▲阿里巴巴執行副主席蔡崇信。（圖／視覺中國）

▲蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事長。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴控股集團20日宣布，現任董事長、CEO張勇將於9月10日卸任，新一任董事會主席將由蔡崇信（Joe C. Tsai）出任，CEO則由吳泳銘（Eddie Yongming Wu）出任。

張勇在全員信中宣布，阿里雲智能集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入，同時為了適應未來發展規範和要求，他個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。

經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，此後專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展，持續提升阿里雲的行業競爭力與全球競爭力，讓阿里雲為各行業尤其中小企業的數智化升級提供更優質安全便捷的基礎服務。

▼馬雲（左）2019年卸任，將重擔交給張勇（右）。（圖／CFP）

▲馬雲2019年將卸任阿里巴巴集團董事長，交接給現任CEO張勇。（圖／CFP）

同時，經過阿里巴巴控股集團董事會批准，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

阿里巴巴強調，未來阿里巴巴控股集團不止要有力支撐協調各業務集團發展，更要成為新技術的發現者和推動者，創新業務孵化的大本營，創造更多價值增量，「蔡崇信和吳泳銘具備與之相應的眼界、經驗、影響力、號召力，是承擔上述責任的最佳選擇。」

蔡崇信1964年生於台灣，就讀私立復興小學、國中，13歲移民美國，於耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，他是阿里巴巴創立初期就已參與的元老級人物，「十八羅漢」的其中一員，1999年公司創立到2013年間，他擔任了集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作。

值得注意的是，蔡崇信熱愛籃球運動，2019年買下了美國NBA布魯克林籃網隊，成為籃網隊的老闆。

吳泳銘也是阿里巴巴草創期的元老，「十八羅漢」的一員，阿里巴巴的第一代工程師，擁有深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務的首席技術官，領導構建了相關業務的底層技術架構。

▼蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

▲蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
MeToo燒演藝圈…鍾欣凌、吳怡霈求解1問題！　她為黃子佼集
快訊／10億財富女神王宥忻哽咽　突宣布離婚
自曝摸學妹！　他引黃子佼驚句「你們都沒祕密嗎」被罵爆
快訊／台中議員國道出車禍！　BMW全毀
「最短命夜市」即起停業！　網友：只逛過1次
演藝圈清流被點還有他！　網笑「總是拈花惹草」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寧德時代14億美元開發玻利維亞鋰礦　兩座鋰鹽加工廠有望7月開工

阿里換帥！張勇9月卸任董座　「台灣出生」蔡崇信接任

不到5元！在家「雲投餵」浪浪　上海智能貓屋遭疑賺錢不絕育

香港「世界競爭力」跌到第7　輸給台灣成「亞洲老三」

三口之家亡故百萬房產無人繼承　公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸今年夏季恐又缺電　中電聯：南方、華東、華中電力供需偏緊

女幼師稱給幼童「每天餵避孕藥」：長大就廢了！警逮捕1人曝真相

結婚半年！妻想離婚「狂甩耳光巴頭」　他淚訴：聘金花了43萬

陸航協：航空公司還在虧錢　建議紓困延至明年底　

「習布會」擺荷花象徵「和合」　陸官媒：又是檢視美國信譽的時候

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

寧德時代14億美元開發玻利維亞鋰礦　兩座鋰鹽加工廠有望7月開工

阿里換帥！張勇9月卸任董座　「台灣出生」蔡崇信接任

不到5元！在家「雲投餵」浪浪　上海智能貓屋遭疑賺錢不絕育

香港「世界競爭力」跌到第7　輸給台灣成「亞洲老三」

三口之家亡故百萬房產無人繼承　公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸今年夏季恐又缺電　中電聯：南方、華東、華中電力供需偏緊

女幼師稱給幼童「每天餵避孕藥」：長大就廢了！警逮捕1人曝真相

結婚半年！妻想離婚「狂甩耳光巴頭」　他淚訴：聘金花了43萬

陸航協：航空公司還在虧錢　建議紓困延至明年底　

「習布會」擺荷花象徵「和合」　陸官媒：又是檢視美國信譽的時候

《牯嶺街少年殺人事件》製片余為彥逝世享壽73歲！　3天前才辦告別音樂會

賓士男遇盤查堅持站路中！喊：我要打給阿北　警抄出整包安毒

東港東隆宮甲辰正科迎王暖身　《超級夜總會》端午節牌樓開演

住戶清早無水可用...驚見「5顆水錶遭拔光」！竊賊竟是水電工

幼兒園通知「不餵藥」！家長炸鍋　北市教育局長：依規定要餵

《D.P2》播出時間終於公開了！　丁海寅：更有密度、深度的故事

快訊／10億身價女星「宣布痛斬12年婚姻」　哽咽曝原因

波蘭議員當面要蔡英文解決「波波牙醫」！本土牙醫團體嚴正抗議

小學生放學撞見外星人轟動全日本！　「甲府事件」當事人回應了

苗博雅諷侯友宜演講靠陳以信　他反嗆：怎麼不酸蔡英文讀稿姬

大陸熱門新聞

兒出社會實習月薪6萬！媽媽爽到發抖

胡錫進：習布會是個信號　緩和下墜中美關係

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

快訊／陸宣布即日起「恢復台灣釋迦輸陸」

「習布會」不支持台獨！

女幼師疑給幼童每天餵避孕藥：長大就廢了！

公司端午禮品「只送3顆荔枝」　員工：要倒了嗎

微博炸了！熱搜前5名3個是黃子佼　破1千萬人討論

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

杭州企業開出5萬月薪想徵50人 半年後只來了兩人

三口之家亡故百萬房產無人繼承 公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸行動支付「可綁境外卡」了！

香港世界競爭力跌到第7　正式被台灣超越

結婚半年！妻想離婚「狂甩他耳光巴頭」

更多熱門

相關新聞

馬雲召集淘天高管開溝通會 三招指路：阿里未來在淘寶不在天貓

馬雲召集淘天高管開溝通會 三招指路：阿里未來在淘寶不在天貓

阿里巴巴集團創辦人馬雲傳出在5月底召集淘天集團各業務負責人舉行一場溝通會，經過一個月左右的時間，會議上的細節也被逐漸公開。據悉，馬雲對淘天集團點出「回歸淘寶、回歸用戶及回歸互聯網（網路，下同）」的三個方向，尤其是阿里電商的未來，馬雲判斷，應該是淘寶而不是天貓的機會。

才傳跑去東京教書　馬雲現身杭州了！

才傳跑去東京教書　馬雲現身杭州了！

馬雲獲聘港大榮譽教授 時隔30年重返校園聚焦「教育和企業創新」

馬雲獲聘港大榮譽教授 時隔30年重返校園聚焦「教育和企業創新」

阿里巴巴發表自研AI「通義千問」

阿里巴巴發表自研AI「通義千問」

阿里1拆6　財務官：將評估是否放棄控制

阿里1拆6　財務官：將評估是否放棄控制

關鍵字：

阿里巴巴張勇蔡崇信吳泳銘台灣囡仔

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面