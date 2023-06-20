阿里換帥！張勇9月卸任董座　「台灣出生」蔡崇信接任

▲蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事長。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴控股集團20日宣布，現任董事長、CEO張勇將於9月10日卸任，新一任董事會主席將由蔡崇信（Joe C. Tsai）出任，CEO則由吳泳銘（Eddie Yongming Wu）出任。

張勇在全員信中宣布，阿里雲智能集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入，同時為了適應未來發展規範和要求，他個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。

經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，此後專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展，持續提升阿里雲的行業競爭力與全球競爭力，讓阿里雲為各行業尤其中小企業的數智化升級提供更優質安全便捷的基礎服務。

▼馬雲（左）2019年卸任，將重擔交給張勇（右）。（圖／CFP）



同時，經過阿里巴巴控股集團董事會批准，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

阿里巴巴強調，未來阿里巴巴控股集團不止要有力支撐協調各業務集團發展，更要成為新技術的發現者和推動者，創新業務孵化的大本營，創造更多價值增量，「蔡崇信和吳泳銘具備與之相應的眼界、經驗、影響力、號召力，是承擔上述責任的最佳選擇。」

蔡崇信1964年生於台灣，就讀私立復興小學、國中，13歲移民美國，於耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，他是阿里巴巴創立初期就已參與的元老級人物，「十八羅漢」的其中一員，1999年公司創立到2013年間，他擔任了集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作。

值得注意的是，蔡崇信熱愛籃球運動，2019年買下了美國NBA布魯克林籃網隊，成為籃網隊的老闆。

吳泳銘也是阿里巴巴草創期的元老，「十八羅漢」的一員，阿里巴巴的第一代工程師，擁有深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務的首席技術官，領導構建了相關業務的底層技術架構。

▼蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

