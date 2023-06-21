鐵達尼觀光潛艇恐「災難性內爆」　專家剖析3大失聯原因

▲「泰坦號」下潛100分鐘左右後失聯。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼號殘骸後失聯，船上5人至今生死未卜。各界海洋專家指出，這艘潛水器（submersible）可能因為3種情況失聯，包括被沉船遺骸纏住、水聲通訊系統故障、發生「災難性內爆」。

1、水聲通訊系統故障

雪梨大學（USYD）海洋機器人實驗室教授威廉姆斯（Stefan Williams）指出，最好的情況就是「泰坦號」已經自行浮上海面，只是用以聯繫支援母船的水聲通訊系統「極地王子」（Polar Prince）不知為何故障了，因此還等著被人發現，「但隨著時間過去，這種可能性似乎越來越小。」

不過，英國退役海軍少將帕里（Adm. Chris Parry）認為，如果「泰坦號」已經浮出水面，現在應該已經被發現了。根據潛艇公司OceanGate Expeditions官網資訊，「泰坦號」航程通常耗費8小時，包括下潛與上浮。另據CNN報導，美國海岸警衛隊已經搜索「一個康乃狄格州大小」的區域，目前仍一無所獲。

▲美加派出船隻及飛機搜索「泰坦號」。（圖／路透）



2、發生「災難性內爆」

威廉姆斯認為，如果「泰坦號」沒有浮上海面，也可能發生災難性故障，可能因為洩漏或電線短路引發小規模火勢，進一步損壞用於導航及控制潛水器的電子系統。他認為，最糟糕情況是耐壓船體外殼遭破壞，進而導致「災難性內爆」，「這會發生得很快，存活機會很小。」

▲「泰坦號」剩餘氧氣可能在22日下午耗盡。（圖／路透）



3、被鐵達尼號的殘骸纏住

多名專家認為，「泰坦號」也可能被鐵達尼號殘骸纏住。澳洲皇家海軍退役官員歐文（Frank Owen）向《衛報》表示，水深12500英尺（約38000公尺）的海床上「到處都是殘骸碎片，這是很危險的」。

倫敦大學學院海洋工程學教授格雷格（Alistair Greig）直言，在任何情況下，海底救援都非常困難，「很少船艦能夠抵達那種深度，潛水員肯定也不行。」

威廉姆斯補充，海床上滿是殘骸，且地形極不平坦，搜救團隊難以透過聲納系統找到潛水器。而且不論「泰坦號」發生什麼事，若船體依然毫髮無傷，受困者也還活著，毫無疑問「在相當艱困的環境裡」求生。

鐵達尼號戰略計畫高級顧問蓋洛（David Gallo）向CNN表示，缺氧及寒冷是目前最令人擔憂的安全問題，「水非常深，超過2英里（約3200公尺），就像去了另一顆星球，而不是人們想的那樣。那是沒有陽光、寒冷且高壓的環境。」去年搭乘「泰坦號」的科學記者波格（David Pogue）回憶，乘客通常只帶1瓶水及一份三明治，而且沒有廁所。