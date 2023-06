失聯CEO妻子身世曝光　電影鐵達尼號「淒美一幕」罹難老夫妻後代

▲拉許妻子溫蒂(右)是鐵達尼號罹難乘客伊西多和艾達斯特勞斯夫婦(左)的後代。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

在1997年電影《鐵達尼號》中,一對老夫婦在海水湧入船艙之際躺床相擁而臥,迎接生命最後一刻,這催淚一幕其實取材自真人故事,也就是鐵達尼號頭等艙乘客伊西多和艾達斯特勞斯夫婦面對即將沉船的一刻,選擇堅守愛情留在鐵達尼號上。外媒指出,這段淒美故事與如今失聯的觀光潛水器泰坦號有關,受困泰坦號的海洋之門探險公司老闆拉許的妻子,就是這對老夫妻的後代。

綜合紐約時報、BBC等報導,拉許妻子溫蒂(Wendy Rush)1986年與拉許結婚,擔任海洋之門的公關主管,也是公司慈善基金會的董事會成員,在過去這兩年期間,曾經三赴鐵達尼號沉船殘骸進行考察。令人關注的是,其實她也是鐵達尼號頭等艙乘客伊西多和艾達斯特勞斯夫婦(Isidor and Ida Straus)的後代,伊西多是梅西百貨共同所有者,是當年鐵達尼號上最富有的乘客之一。

▲鐵達尼號1912年離開英國南安普敦港,載著920名乘客前往美國紐約。(圖/CFP)

鐵達尼號1912年4月10日離開英國南安普敦港,載著920名乘客前往美國紐約途中,在北大西洋沉沒遇難,奪走1500多條人命。倖存者回憶,當時船員們試著盡可能多拯救婦孺孩童時,伊西多拒絕登上救生艇,與他結婚40多年的艾達決定與丈夫一起留在船上,當鐵達尼號沉入冰冷海水中時,兩人臂挽著臂站在甲板上,迎向生命最後一刻。

The wife of Stockton Rush, CEO of OceanGate, is descended from an elderly couple who actually died in the Titanic.



The great, great grandparents of Wendy Rush are the elderly couple depicted in the movie. Isidor and Ida Straus co-founded Macy’s. #Titan pic.twitter.com/K85xBCSuqx