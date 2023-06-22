吃迴轉壽司驚見「腳丫貼軌道」噁爆！　他氣炸：家長不管嗎？

▲網友發現，隔壁桌的小孩把腳放在運輸帶旁邊。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

迴轉壽司店會將壽司放在迴轉台上，提供顧客取用。但近日有網友去連鎖迴轉壽司店消費，卻發現隔壁桌的小孩將鞋子脫掉，直接把腳貼在運輸帶旁邊，讓他當場看傻眼，怒罵「家長不管嗎？」影片曝光後也讓眾人狂嘔，表示「感覺聞到味道了」、「太沒品了，怎麼吃得下去？」

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，20日晚間8點多和朋友到台北車站的一間連鎖迴轉壽司店用餐，結果吃到一半，卻發現隔壁桌的小孩把鞋子脫掉之後，把腳抬得高高的，貼在壽司迴轉台旁邊，當下還有壽司正在運輸帶上，難免讓人對衛生上有疑慮。

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原PO也認為這樣的行為不妥當，希望店家可以去查一下監視器，「僅擷取一小段，甚至還有距離更近的接觸，家長完全不管嗎？」字裡行間可以感覺到他的憤怒。

不少網友看到後紛紛表示，「要是我就直接開罵了」、「鮭魚壽司變成鹹魚壽司了」、「看起來像小朋友的腳，家長都不注意小孩的動向，在幹嘛？」「也有頭靠在轉盤上的，頭髮會碰觸到盒子」、「直接單點比較好，轉盤上的到你面前發生什麼事不好說」、「那味道一下就上來了」，但也有人認為，「看起來是個孩子，直接過去跟對方說一聲好像不難」、「這個直接跟店家講制止他就好了啊」。

根據《三立新聞網》報導，迴轉壽司業者不針對此事回應，北市衛生局食藥科則說，尚未接到民眾投訴，會先查看貼文內容，再派員到店內稽查，若屬實將會開罰。