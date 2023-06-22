前指揮官：失聯潛艇5人「恐已死於缺氧」　打撈需等2個月

▲ 泰坦號19日失聯至今，氧氣逐漸用光。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日失聯至今，氧氣存量預估台灣今（22日）晚7時耗盡。一名前潛艇指揮官坦言，就算泰坦號在這段期間浮出水面，船上5人很可能在搜救團隊趕到以前就死於失溫或缺氧，且將船體打撈上岸恐怕還需要2個月時間。

前潛艇指揮官柯爾斯（Andy Coles）接受《鏡報》採訪說明，「我認為潛艇無法排出二氧化碳，讓空氣再循環」，船上人員很可能在完全窒息以前睡著，且3800公尺深海非常冷，恐怕因二氧化碳中毒或體溫過低而死。

他推測，船上可能完全失去電力和照明，否則他們就會試圖浮出水面，且就算浮出水面也無法打開艙門，因為門是從外部上鎖。

柯爾斯直言，「將他們活著救出的機會只有不到50%」，就算確認泰坦號的位置，打撈上岸會是更大的挑戰，起重機等機具到位恐怕也需要2個月的時間。

泰坦號據信位在約3800公尺深海，但目前水下救援最深紀錄是1973年的480公尺。柯爾斯說明，「光是100公尺深的水下作業就需要很長的時間，一切都在黑暗中完成，全靠燈光和攝影機。下面非常黑。」

也許可以遙控車輛放下纜線將潛艇吊起，但還要考量到潛艇重量。柯爾斯表示，「一切都需要時間」，而泰坦號光是下潛到失聯時的深度就花了近2小時。

前英國皇家海軍潛艇隊長拉姆齊（Ryan Ramsey）說明，多數潛水器都會製造二艘，當其中一艘發生問題，救援人員可利用另一艘研擬救援策略，但泰坦號只有一艘，沒有複製品可以模擬，使救援更加困難，很難找出解決方案。