驚險畫面！新北女單車騎進死角　慘遭油罐車活吞…卡車底嚇傻哀號

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市三重昨（21）日下午發生一起驚悚車禍！69歲黃姓腳踏車女騎士被一輛剛剛送油結束的油罐車撞上，所幸油罐車駕駛聽到異音，趕緊停車，沒有輾過女騎士，黃女卡在車底不斷哀嚎。警消獲報到場，緊急協助黃女脫困，但她因受到嚴重驚嚇，對於事發經過全都忘了，後續被送醫救治並無大礙，而事發當時的路口監視器畫面隨之曝光。

▲女騎士單車騎進油罐車死角，當場遭撞倒捲進車底 。（圖／記者戴上容翻攝）

透過畫面可以看到，當時油罐車停在路口等待來車通行，而黃女則騎在斑馬線上也在過馬路，但當黃女騎到油罐車正前方時，油罐車駕駛疑似視線死角，沒發現黃女便直接起步，當場撞上黃女，還把她捲進車底，所幸並未輾過。

警消獲報到場，緊急協助黃女脫困，但她因受到嚴重驚嚇，對於整個事發經過全都忘記，後續送往市立三重醫院救治。

新北市政府消防局表示，此次救援由第三大隊重陽分隊及特搜大隊慈福分隊前往處置患者，當車禍發生時切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，並讓患者維持呼吸及呼吸道暢通及保護患者頸椎，避免造成二次傷害，另騎乘機車及腳踏車時勿跟隨於大車旁邊並保持適當行車距離，避免因死角或轉彎未注意而釀成憾事發生。