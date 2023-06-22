批「民調15％防磚條款」不合適　國民黨團：那是陳玉珍個人看法

記者蘇晏男／台北報導

近期幾份2024總統大選民調顯示，國民黨籍參選人侯友宜的支持度落後對手賴清德與柯文哲，國民黨立委陳玉珍昨受訪拋出黨中央應設民調門檻不得低於15％的「防磚條款」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（22日）表示，陳玉珍的想法是極少數，尊重但認為不合適。

▲曾銘宗（左2）出席國民黨團22日記者會。（圖／國民黨團提供）

陳玉珍昨接受廣播節目專訪時，提出國民黨中央應當做出決斷，打破目前的僵局，設定在7月23日全代會召開前，總統提名人的民調不能低於15%的「防磚條款」。國民黨團22日上午在立法院舉行「衛福部：巴比妥藥物查無流向不明～高雄市超過100名幼童受影響！」記者會，會後問答時媒體關切陳玉珍上述發言。

曾銘宗回應，陳玉珍是國民黨團38名立委之一 ，她的想法是極少數，現在也只有陳個人的看法，黨團尊重但認為不合適。

而侯友宜上午出席新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽開幕典禮時，媒體也詢問對於「防磚條款」的看法，侯則表示，「我們會團結在一起」，會跳得更高、走得更遠，最終一定會贏，「達成我們的目標」，大家一起往前走。媒體追問，會否覺得設防磚條款太沒有志氣？侯友宜說，國民黨一定齊心齊力，不管碰到任何風雨跟挑戰，絕對有信心，國民黨上下一致，團結共同面對所有的問題。