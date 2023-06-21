賴清德拋私校生學費減2.5萬　鄭文燦再宣布擴大弱勢生補貼

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬的政策，行政院，’教育部也火速允諾研議辦理，最快明年2月上路。對此，行政院副院長鄭文燦21日受訪時加碼，再拋出擴大弱勢生補貼，「讓照顧的涵蓋度高一點，這兩個政策會同時照顧到私立大學以及部分公私立大學的學生」。

鄭文燦說，照顧年輕族群、照顧弱勢團體，這次也在疫後條例裡明訂在法律中，所以政府有推出包括就學貸款補貼3萬的政策，希望能夠降低學貸族負擔。

「賴副總統在擔任行政院長期間，也有推出優惠學貸，包括利息補貼、貸款期程延長等政策。」鄭文燦指出，賴副總統也是貧苦家庭出身，對於大學生的生活壓力、經濟壓力非常了解，過去行政院討論的時候，總統、副總統都有參與，這是經過周延的討論形成的政策。

鄭文燦強調，目前政府對公立大學的補助遠超過私立大學，私大的學費高過公立大學學費平均一年差5萬，因此有必要進行公私立大學學費差額的補貼，「我們希望能夠縮短落差、促進公平，畢竟教育是促進社會公平，而不是複製不公平」。

鄭文燦說，看到很多私大學生要去打工、申請學貸，希望這政策能讓私大的品質更好、對學生更照顧，同時也減少打工跟學貸的申請。

另外，針對公私立大學弱勢生的部分，鄭文燦說，教育部也會研議擴大補貼，希望整體弱勢學生的比例能把標準提高，讓照顧的涵蓋度高一點，這兩個政策會同時照顧到私立大學以及部分公私立大學的學生，會在教育部跟相關部會研議好後推出。

鄭文燦強調，這是反映台灣未來教育公平的政策方向，這個預算是有必要的，相信行政院在這方面的周延規劃，一定可以給私大、弱勢學生更大的支持。