高中職學費全面免費！陳建仁加碼　延長學貸還款期限

▲行政院長陳建仁視察「112年端午節連假國道疏運辦理情形」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬的政策，縮減公私立大學的學費落差。而體恤學子的政策不只縮短公立大學學費落差，行政院長陳建仁21日下午還宣布，「高中職學費全面免費」，並且學貸還款期限延長。

陳建仁說，過去公私立大學的學雜費有相當大的落差，也限制了許多年輕的學子在學校跟科系的選擇上，無法能夠適性跟公平地來選擇，所以和蔡總統、賴副總統已經討論多次，這些問題如何來解決，「現在想到的就是以減免學雜費落差的方式，適當地來補助，使得私校的學費可以得到定額的減免，我們透過這樣的方式來使得大家能夠更適性、更公平地來選擇」。

此外，陳建仁也宣布三個配套措施進行。第一，公私立大專弱勢的補助方案能夠再予以擴大；第二，高中職學費全面免費；第三，學貸延長。

陳建仁說，這樣三個配套的措施，希望使得台灣的教育制度更加的健全，讓每一位年輕人就能夠更公平、更適性地來選擇他所喜歡的學校和科系。

「對於這樣的一個構想，實際上行政院已經進入細部的規劃。」陳建仁說，希望在下個禮拜就能提出來，詳細的規劃內容，也希望在下個禮拜能夠來跟大家宣布。

陳建仁表示，大家一起努力，使得台灣的教育制度更加的健全，讓年輕人都能夠量才適性選擇最好的學校跟科系，對國家未來做出最好的貢獻。