　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高中職學費全面免費！陳建仁加碼　延長學貸還款期限

▲▼陳建仁視察「112年端午節連假國道疏運辦理情形」。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁視察「112年端午節連假國道疏運辦理情形」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德20日拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬的政策，縮減公私立大學的學費落差。而體恤學子的政策不只縮短公立大學學費落差，行政院長陳建仁21日下午還宣布，「高中職學費全面免費」，並且學貸還款期限延長。

陳建仁說，過去公私立大學的學雜費有相當大的落差，也限制了許多年輕的學子在學校跟科系的選擇上，無法能夠適性跟公平地來選擇，所以和蔡總統、賴副總統已經討論多次，這些問題如何來解決，「現在想到的就是以減免學雜費落差的方式，適當地來補助，使得私校的學費可以得到定額的減免，我們透過這樣的方式來使得大家能夠更適性、更公平地來選擇」。

此外，陳建仁也宣布三個配套措施進行。第一，公私立大專弱勢的補助方案能夠再予以擴大；第二，高中職學費全面免費；第三，學貸延長。

陳建仁說，這樣三個配套的措施，希望使得台灣的教育制度更加的健全，讓每一位年輕人就能夠更公平、更適性地來選擇他所喜歡的學校和科系。

「對於這樣的一個構想，實際上行政院已經進入細部的規劃。」陳建仁說，希望在下個禮拜就能提出來，詳細的規劃內容，也希望在下個禮拜能夠來跟大家宣布。

陳建仁表示，大家一起努力，使得台灣的教育制度更加的健全，讓年輕人都能夠量才適性選擇最好的學校跟科系，對國家未來做出最好的貢獻。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／炎亞綸遭撤十大傑出青年資格
快訊／孟耿如請辭新戲！　製作人聽她講都哭了
NONO聲明「1行字」怪怪的？　鄉民眼尖揪出：是假的意思嗎
NONO受害者最小才15歲！　痛揭恐怖回憶
政院宣布：高中職學費將全面免費
黃子佼開砲「姓賈的追我」！　賈永婕首露面回應
NONO認錯謝罪！2天改口翻車　網酸：終於想起來了嗎
炎亞綸被封「偶像界NONO」！　神預言畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

府會開戰！李四川下令公務員別到記者會　民眾黨暴怒要蔣市府道歉

朱立倫提「在野大聯盟」中常委卻不買單？　國民黨稱考量藍白合

斷臂止血？參選人涉貪遭聲押　綠高層：將避免不可控制的傷害

侯友宜質疑前瞻「不知花去哪」　陳建仁：忙選務話說太快

賴清德喊補助私大學費　背後故事有洋蔥

戴瑋姍曾搬招明威嗆侯友宜！　今被轟造謠喊：噴政治口水救不了民調

柯文哲喊重啟服貿　民進黨高層：「加強複習」太陽花從何而來

羅智強、游淑慧倡「藍白合」惹議　國民黨擬禁接受他黨站台輔選

高中職學費全面免費！陳建仁加碼　延長學貸還款期限

扯！新竹棒球場「雜草高到胸口」　基礎維護8個月燒1490萬

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

府會開戰！李四川下令公務員別到記者會　民眾黨暴怒要蔣市府道歉

朱立倫提「在野大聯盟」中常委卻不買單？　國民黨稱考量藍白合

斷臂止血？參選人涉貪遭聲押　綠高層：將避免不可控制的傷害

侯友宜質疑前瞻「不知花去哪」　陳建仁：忙選務話說太快

賴清德喊補助私大學費　背後故事有洋蔥

戴瑋姍曾搬招明威嗆侯友宜！　今被轟造謠喊：噴政治口水救不了民調

柯文哲喊重啟服貿　民進黨高層：「加強複習」太陽花從何而來

羅智強、游淑慧倡「藍白合」惹議　國民黨擬禁接受他黨站台輔選

高中職學費全面免費！陳建仁加碼　延長學貸還款期限

扯！新竹棒球場「雜草高到胸口」　基礎維護8個月燒1490萬

艾普勒突然離開富邦　丘總透露新洋投有5到6人選

兩名中國公民被控參與「獵狐行動」在美定罪　陸外交部：堅決反對

府會開戰！李四川下令公務員別到記者會　民眾黨暴怒要蔣市府道歉

炎亞綸遭控性侵「16」是關鍵　拍少年性愛片逃不掉...最重囚7年

瘋健身！去年我國運動服務公司超過5400家　乳清蛋白進口首破10億

首爾街頭連續性暴力！「噁男推倒路人」企圖性侵　30分鐘內3女受害

快訊／北市民宅火警！大火狂竄、濃煙漫天　傷亡不明搶救中

打電動是運動嗎？網球國手盧彥勳直接上去PK　賽後「立場改變了」

快訊／炎亞綸涉偷拍未成年私密片　確定遭撤十大傑出青年資格！

黑眉錦蛇誤闖民宅遭攻擊　頭頂流血、下顎穿刺傷吐出一隻巨鼠

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

快訊／政院加碼：高中職學費全面免費

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

台灣推「服貿」有何好處？鄉民分析3優點：

控邱臣遠性騷反被告　受害者哭到出車禍：為什麼要一直逼我

贏柯文哲什麼？　賴清德：我更會提出答案

中廣最新民調：賴清德3成支持度居首、侯友宜17.93％再淪老三

柯文哲喊支持服貿　他嘆萬萬想不到：若10年前支持你還有今天嗎？

侯友宜民調持續探底　他指「跟國民黨無關」：不好笑至少要有料

郭台銘聲量超車侯友宜？　他點關鍵數據：最好方式就是獨立參選

柯文哲喊重啟服貿挨轟　陳智菡：他沒變，是民進黨變了

北捷文湖線「2、3節車廂座椅全拆光」

日本前首相電郵謝明珠讚柯文哲　野田佳彥挺台加入WHO、CPTTP

賴士葆不畏張其祿挑戰　「民眾黨都提人了怎可能藍白合？」

更多熱門

相關新聞

300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

300億擴大租金補貼7月上路　林右昌：目標照顧50萬戶租屋族

內政部21日召開300億元中央擴大租金補貼啟動記者會，今年7月3日上午9點開辦、明年12月31日下午5點截止；此次的擴大方案把年齡下修到18歲就可申請，且租客可直接申請不需房東同意，申請流程也更加便民。內政部長林右昌說，去年補助27.8萬戶應能增加到目標50萬戶，全力減輕租房族的壓力負擔。

柯文哲拋重啟服貿談判　鄭文燦：不是1、2句話就可當政見

柯文哲拋重啟服貿談判　鄭文燦：不是1、2句話就可當政見

中國宣布開放台東鳳梨釋迦進口　鄭文燦：不是正常貿易模式

中國宣布開放台東鳳梨釋迦進口　鄭文燦：不是正常貿易模式

賴清德拋私校生學費減2.5萬　鄭文燦再宣布擴大弱勢生補貼

賴清德拋私校生學費減2.5萬　鄭文燦再宣布擴大弱勢生補貼

快訊／賴清德喊縮短公私立大學學費落差　行政院：盡速提出具體方案

快訊／賴清德喊縮短公私立大學學費落差　行政院：盡速提出具體方案

關鍵字：

行政院陳建仁學費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

快訊／炎亞綸兩度90度鞠躬！耀樂低頭崩潰離場

快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭　激動哭喊：絕對沒有偷拍！　

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面