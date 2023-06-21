柯文哲拋重啟服貿談判　鄭文燦：不是1、2句話就可當政見

▲鄭文燦、林右昌出席「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張兩岸恢復交流、重啟貨貿及服貿談判，引來民進黨圍剿，柯則反擊， 10年前總統蔡英文也反對ECFA，「不然叫蔡英文把ECFA廢掉算了」。對此，行政院副院長鄭文燦說，目前談重啟服貿社會並沒有共識，只會造成社會紛亂，「做為總統候選人，對這個題目確實應該謹慎」。

鄭文燦說，柯文哲市長過去在推動雙城論壇，大家可以看到他的立場，跟目前主流民意的立場是否一樣，「我們希望能夠保護現狀、保護民主、保護台灣的經濟自主性，同時也希望能透過溝通、對話，化解不必要的衝突，能夠守住底線，也讓未來有更大的選擇權」。

「和平是我們的選項。」鄭文燦表示，要努力創造和平的條件，所以目前談重啟服貿社會並沒有共識，只會造成社會紛亂，「做為總統候選人，對這個題目確實應該謹慎」。

鄭文燦說，過去對服貿的討論是針對開放服務業的市場，也就是將來陸資可以投資台灣各式各樣的服務業，這對於台灣的經濟體質會有一些根本性的轉變，「我想柯市長過去的8年中，這議題沒有好好討論過，如果好好討論過就知道，這不是可以1、2句話就可以做為政見」。