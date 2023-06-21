侯友宜質疑前瞻「不知花去哪」　陳建仁：忙選務話說太快

▲陳建仁視察「112年端午節連假國道疏運辦理情形」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前質疑中央的前瞻預算不知道花到哪裡，對此，行政院長陳建仁21日視察端午節連假台鐵及高鐵疏運辦理情形時說，侯市長可能不清楚，新北的萬大線、三鶯線、安坑的輕軌以及新店的智慧園區等建設，都是由中央補助，「補助或已核定金額已經高達300多億，如果侯市長對於經費的編列或建設的內容還不是很了解的話，我們很樂意來跟他說明」。

針對侯友宜批評前瞻經費不知花去哪，陳建仁說，可以理解侯市長最近可能忙於選務的關係，話都說得太快了，實際上，前瞻建設現在已經進入了第4期，從第1期到第3期的前瞻建設計畫，已經做了很多重要的建設。

陳建仁舉例，水利建設使台灣順利地度過百年大旱，而且更重要的，在現在第4期的計畫當中，會來繼續擴大台灣的數位轉型還有環境永續，以及更重要的，就是要打造台灣成為一個堅韌的國家。

陳建仁說，侯市長可能不太清楚，在新北市的部分，舉例來說，像捷運的萬大線、三鶯線、安坑輕軌以及新店智慧園區等建設，事實上都是由中央補助，「補助或已核定金額已經高達300多億，如果侯市長對於經費的編列或建設的內容還不是很了解的話，我們很樂意來跟他說明」。

「我相信，要打造台灣成為一個堅韌、溫暖而美麗的國家，中央與地方要一起努力。」陳建仁說，中央、地方一起努力來使得台灣做得更好，前瞻建設已經有很好的效果，這也是中央與地方大家努力的成果，相信大家努力，台灣就會更美麗。