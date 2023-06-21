政院再拋「高中職全面免學費」　全教總：提升辦學品質更重要

▲行政院拋出高中職全面免學費政策。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

行政院長陳建仁今（21日）宣布高中職全面免學費並延長學貸期限，希望讓學生在學校跟科系的選擇上，能夠有更適性、更公平的選擇。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，減輕學生和家長負擔的立意雖佳，但提升私校辦學品質比免費更重要，光是灑錢無法解決教學現場問題。

副總統賴清德昨提出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，縮減公私立大學的學費落差。陳建仁今再拋出高中職全面免學費政策，讓年輕人可以更公平、更適性選擇喜歡的校系，並提出三大配套措施，包括公、私立大專的弱勢補助方案能夠予以擴大、高中職學費全面免費、學貸延長等，預計下周公布具體內容。

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侯俊良指出，公私立高中職本來就已經免學費，只是設有排富條款，如果行政院是要推動全面免學費，不再設排富條款，只會對原本已經被排除掉、所得相對比較高的一群人有影響，而學費本來對這群人來說，負擔本來相對就沒那麼大。

侯俊良說，政府以政策減輕家長和學生負擔，如果不會排擠到其他教育預算的話，全教總會支持，但整個高中職、高教現場的教育問題，不是只學費而已，重點還是要回歸到質的部分，如何提升各校辦學品質，提供學生更適性規劃，比免費更重要。