黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

▲侯友宜在近期多份總統民調內落居第三。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在近期多份民調中皆落居第三，引發藍營支持者焦慮，不少人也紛紛獻策。對此，媒體人黃暐瀚21日就在臉書指出，侯友宜的亢龍有悔，就是宣布新北市長任期，只做到2024年5月19日，如果勝選，520就是總統就職日，不能再當新北市長；若敗選，也要扛起接受徵召的後果，沒有退路，才能破釜沉舟。

黃暐瀚指出，加上昨天的台灣民意基金會民調，已經有五份民調，包括美麗島電子報、關鍵調查、菱傳媒、TVBS，侯友宜民調「第三」。他也分析，目前侯友宜的狀況是老三確定，因為五份民調落後；口條落後確定，尤其跟民眾黨總統參選人柯文哲一比，慘輸；小雞不安確定，國民黨立委選將人心惶惶；市政負擔確定，因為帶職參選，新北市的土城開槍、板橋餵藥，都會糾纏侯友宜。

黃暐瀚表示，四個確定，奠定了「完蛋，選不贏」的強烈聯想，面對學生詢問，如果下個月國民黨全代會之前，民調繼續當老三，侯友宜會不會退選，侯友宜稱「打死不退」。他直言，「說真的，既然連死都不怕了，新北市長還要不要繼續當？算個事嗎？」

「侯友宜的亢龍有悔，就是宣布新北市長任期，只做到2024年5月19日」，黃暐瀚解釋，如果勝選總統，520就是總統就職日，新北市長不能再幹；如果沒選贏總統，明年520新北市長，也不會再幹，因為接受徵召，承擔後果，沒有退路，才能破釜沉舟。

此外，黃暐瀚也強調，「當一天和尚，敲一天鐘」，侯友宜當一天新北市長，就負一天市長的責任，直到明年519之前，盡心盡力照顧新北市長，並誠懇尋求新北市民的同意。

黃暐瀚最後表示，這不是什麼「絕招」，這是已經到敗選邊緣的侯友宜，命懸一線的唯一一招，就看侯友宜跟他的幕僚們，有沒有這種勇氣？有沒有這種承擔？