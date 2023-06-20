張斯綱曝沈富雄來電獻策！　找「這3人」替侯友宜輔選是鑽石陣容

▲國民黨台北市議員張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在近期多份民調中落居第三，引發藍營支持者焦慮。對此，國民黨台北市議員張斯綱20日在臉書發文指出，今天接到前立委沈富雄的電話，若能找來前立法院長王金平、前總統府秘書長金溥聰、前立委郭正亮來替侯友宜輔選，將會是鑽石級的陣容。

張斯綱指出，沈富雄跟他說道，如果王金平跟金溥聰共同為侯友宜輔選，是國民黨自從馬王政爭以來最完美的畫面，並可為凌遲國民黨很久的馬王政爭後遺症劃下完美句點，對於團結國民黨士氣有極大的幫助；再加上郭正亮精熟的網路影響力，這個是鑽石級的輔選陣容。

張斯綱則提到，沈富雄也一定要在策略面給予建議，因為他及郭正亮過去有綠底，在思考面上可以補不足；沈富雄也回應，國民黨的政治人物要放下前嫌，在這個大是大非的緊要關頭，一起合作，扭轉國家的發展方向。他認為，侯友宜應該要三顧茅廬請這些人來輔選。

此外，針對藍營立委參選人找民眾黨總統參選人柯文哲站台，張斯綱表示，他的想法很簡單，單一席次，每一票都要爭取，黨主席朱立倫也說要爭取在野陣營的合作。他認為，黨內同志的發言，實在多慮，他們多爭取一席勝利，榮耀歸於國民黨。

張斯綱強調，現在已經到了大選的十字路口，國民黨及侯陣營真的沒有犯錯的空間，對於過去的恩恩怨怨，當事人的腰要更軟，他也向侯友宜喊話，「侯市長肩上所扛的不僅是個人選舉成敗，更是攸關國民黨未來的興衰，加油呀！侯市長！」