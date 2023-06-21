賴清德推「私大1年補助2.5萬」　侯友宜批：選前大撒幣是不對的

▲侯友宜受訪時事 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

副總統賴清德昨日表示，政府有責任縮短公立與私立大學的學費落差，未來將補助學費差額的5成以上、新台幣2萬5000元以上。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（21）日批，民進黨執政8年，在選前最後一年突然想到私立大學這個問題，這種大撒幣的方式是不對的，應該讓年輕朋友免於戰場、進入職場，生活才能更安定。

賴清德20日提出「公私立大學的學雜費差距，至少縮短5成以上」，並承諾每年補助約新台幣2萬5000元，減輕已借貸的學貸還款壓力；教育部後續也宣布，預計可嘉惠60萬名的私立大專學生、最快明年2月適用。

侯友宜今上午主持市政會議會，對此表示，民進黨執政8年，選前最後一年突然想到私立大學這個問題，那思考一下，之前畢業的同學們還背負學貸，這些要不要溯及既往？要不要繼續給予支持？

「其實用這種大撒幣的方式是不對的」，侯友宜認為，政府應該讓學生們在所有學習過程中能夠快速跟產業連結，並提供穩定好的環境，讓他們找到就業機會，也藉由兩岸和平穩定下來，年輕朋友免於戰場、進入職場，尤其私立大學政府應該多用一點力量，跟國際接軌，讓他們薪資能夠提高，才可以在未來的生活可以更安定。

