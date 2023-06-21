5億高中生配偶「假結婚」遭訴　「1關鍵」恐拿嘸鉅額遺產

▲檢方認定夏男（左）假結婚，依偽造文書罪起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中5億高中生命案震驚全台，案經追查1個多月後，檢方今(21日)宣布偵結，認定配偶夏男「假結婚」，依偽造文書罪起訴，若遭判刑確定，恐怕無法繼承賴生高達5億的遺產。

據悉，今天偵查終結，第一時間依殺人罪命30萬元交保的夏姓男子不起訴，但依涉嫌偽造文書起訴。另夏父同樣殺人罪不起訴。檢方將在今天早上10點將召開記者會說明偵查結果，將詳細說明查證經過。

賴姓高中生身世複雜，因身懷市價超過5億元的房地產，在其阿公(即生父)告別式隔天，即與夏姓地政士助理前往登記結婚，但沒多久後卻離奇墜樓死亡。賴母控訴，配偶夏男謀財害命，還請法醫權威高大成協助，全案鬧得沸沸揚揚。但檢警經調查，在墜樓處陽台欄杆外發現死者DNA，還取得鄰居證詞稱，事發前並未聽到爭吵以及事發大樓雨遮上發現刮痕等，判定死者並非遭到他殺。

今全案偵結，夏男躲過殺人重罪追訴，但專案小組發現，夏男當時為了登記成功，先找大樓清潔阿姨協助不成，竟隨機拜託路人辦理結婚登記，且夏男跟賴生2人幾乎沒有互動，不僅沒有熱戀照，彼此之間也沒有親蜜對話，認定是假結婚，因此依使公務員登載不實的偽造文書罪將夏男起訴，夏男恐無法繼承5億元房產。