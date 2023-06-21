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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生與配偶「關係疏離」畫面曝　婚前1hr才用手機查同婚法

▲▼ 夏男跟賴男。（圖／台中地檢署提供）

▲夏男跟賴男(後座)，登記結婚後騎車回夏男住處的照片。（圖／台中地檢署提供）

記者游瓊華、許權毅、劉人豪／台中報導

台中5億高中生命案檢方於今(21)日宣布偵結，涉案的夏姓父子殺人罪不起訴，但配偶夏男涉嫌假結婚依使公務員登載不實罪嫌提起公訴，台中地檢署提出7大事證、2人騎車的照片，以及賴男結婚前1小時才在查詢「釋字第748號解釋施行法」(同性二人婚姻自由案)等資料，認定夏男與死者賴男並無同性結婚之真意。

台中地檢署指出，賴男在事發當天早上8點8分，用手機查詢「釋字第748號解釋施行法」相關資料，過了1個小時後，跟夏男於9時許完成結婚登記，接著回到夏男住處，上午11點墜樓身亡。

▲▼ 夏男跟賴男。（圖／台中地檢署提供）

▲夏男隨意且急切找結婚證人。（圖／台中地檢署提供）

另外台中地檢署也公開2人辦理完結婚登記後，夏男騎機車載賴男返回案發社區的照片，可看到賴男坐在機車後座，手握著後方的握把沒有跟夏男有任何接觸，並不像一般熱戀剛結婚的情侶般，有抱住等較親密的接觸。

▲▼ 夏男跟賴男。（圖／台中地檢署提供）

▲夏男騎車紀錄跟賴男幾乎毫無交集。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署提出七大事證如下：
第一、根據數位鑑識、通聯記錄分析，夏男與賴男除因1月5日辦理土地贈與契約友聯繫外，至案發5月4日為止，雙方毫無使用LINE聯繫的事實，半年內夏男與賴男亦無任何通聯記錄交集。

第二、根據夏男騎乘機車的路線、悠遊卡乘車紀錄，僅有2023年2月19日較為接近賴男住家外，其餘完全無交集。

第三、根據賴男高中輔導紀錄所載，賴男曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾問題並接受輔導之事實。

第四、據2位結婚證人指證，夏男隨機任意找尋證人，並欲以金錢為誘因，促使民眾協助完成結婚見證事宜。

第五、根據賴男手機的數位鑑識報告，顯示賴男在星巴克時，才以Google查閱「釋字第748號解釋施行法」相關資料。

第六、據夏男父母的指證，父母2人事前對於夏男交往對象或辦理結婚等事均毫無所悉。

第七、根據道路監視器影像照片，2人於辦理完結婚登記後，夏男騎乘機車搭載賴男返回案發社區。

根據以上7點，檢方認定夏男與賴生「顯無同性結婚之真意」，因此依《刑法》第214條「使公務員登載不實罪嫌」，向台中地院提起公訴。

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