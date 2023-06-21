5億高中生「墜樓模擬圖」曝！檢列舉4前例：高樓墜落都未骨折

▲中檢繪製賴生墜樓模擬圖。（圖／台中地檢署）

記者游瓊華、許權毅、莊智勝／台中報導

台中5億高中生命案震驚全台，今(21日)全案偵結，夏姓父子逃過殺人罪起訴，僅配偶夏男遭認定假結婚，被依使公務員登載不實罪嫌提起公訴。中檢提出「4大關鍵」、「3大致命傷」證明賴生確實從10樓墜下，還繪製示意圖模擬賴生墜樓路徑，同時也提出另外4起墜樓前例，佐證從高處墜下顱骨未破裂、未有嚴重骨折「確實有可能」。

檢方指出，根據夏嫌居住之10樓陽臺欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽臺外側前緣平臺上亦有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死者DNA，4大關鍵可證明死者為從10樓墜下。

另死者左後背部鈍挫傷，外觀為呈平行2條傷痕狀，導致身體內部出現左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血等3大致命傷，認定死者應係撞擊該社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面。

中檢繪製墜樓模擬路徑圖，事發的10樓陽台欄杆寬約5.7公分、雨遮凸出約29.8公分、離地面高度31.96公尺，賴生墜落後應是撞擊社區大樓凸出屋簷(該屋簷距離10樓陽台高度約25.35公尺)，隨後再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝，減緩衝擊後才掉落地面。

此外，對於賴生為何從10樓高處墜下外傷卻僅有輕微骨折？中檢也舉出多起前例，包括106年桃園一名黃姓男子從校園9樓墜落身亡案、109年台中林女於自宅5樓墜樓身亡案、110年台中葉女於社區16樓墜樓身亡案、以及112年台中邱女於社區10樓頂樓墜樓身亡案，以上案例顱骨均未破裂、或有明顯骨折。

▼中檢舉出多起高樓墜樓卻無顱骨破裂、明顯骨折前例。（圖／台中地檢署）