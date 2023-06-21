5億高中生配偶不起訴！　賴母無法接受「提再議還兒子清白」

▲5億高中生墜樓案夏姓父子不起訴，律師代賴媽媽一定會爭取再議。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、許權毅、蔡怡萍／台中報導

社會高度關注的台中5億高中生墜樓命案，今（21）日台中地檢署偵結，第一時間依殺人罪命30萬交保的配偶夏男不起訴，但依涉嫌偽造文書起訴；另夏父同樣殺人罪不起訴。委任律師出面表示，賴媽媽得知後，對於這樣的結果無法接受，並立刻指示爭取再議，一定要還兒子一個清白。

賴家律師許哲維表示，氯化鉀只要5至20cc就可致死，鉀離子濃本來就不會高，先前才會聲請心臟及針孔附近皮膚周邊組織進行切片檢查，許質疑，單憑血液中的鉀離子濃度，就認定賴小弟沒有被施打藥物，應該要進一步研究。

根據台中地檢署提出的6大事證，第一、配偶夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡；第二、夏男所穿著衣物經多波域光源檢視，亦無可疑跡證及血跡反應；第三、根據夏男及死者之DNA鑑定報告，夏男與死者之指甲內均無血跡反應，亦無對方之DNA，時可研判雙方並無肢體接觸。

第四、未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷；第五、頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血；第六、舌骨、甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀。

根據上述6點，台中地檢署檢方認定，夏男並無殺人罪嫌的犯罪跡證，因此以不起訴處分。