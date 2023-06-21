5億高中生墜亡前現場曝！桌上擺「啤酒+乖乖」　配偶半裸受檢

記者游瓊華、許權毅、劉人豪／台中報導

台中5億高中生命案檢方今(21)日宣布偵結，涉案的夏姓父子殺人罪不起訴，不過配偶夏男涉嫌假結婚依使公務員登載不實罪嫌提起公訴，另檢方也曝光夏男住處的內部照片以及夏男身體有無打鬥痕跡照，綜合多項證據後認為夏男涉犯殺人之犯罪嫌疑不足。

▲5億高中生案，事發後夏男住處內部蒐證畫面曝光。（圖／台中地檢署提供）

▲台中地檢署指出，根據現場勘查鑑識採證，現場並無打鬥凌亂痕跡。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署首度公開夏男住處的內部照片，可看到事發當天5月4日以及5日時，夏男家中桌上放了2鋁罐啤酒、衛生紙、乖乖零食、遙控器、手機等，廚房擺設也相當整齊，根據現場勘查鑑識採證，現場並無打鬥凌亂痕跡。

另外賴男於當天11時許墜樓身亡，檢方在事發1小時之內，於11時45分就勘查夏男的身體，經鑑識採證後，夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡。

▲案發後夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡。（圖／台中地檢署提供）

而檢方也根據夏男衣物無血跡反應、夏男跟賴男雙手指甲縫均無對方DNA、賴男雙手並未發現防禦抵抗傷、賴男頸部無其他外力壓迫傷勢、住戶於案發前皆未聽聞異常聲響或爭執打鬥聲，認定夏男涉犯殺人之犯罪嫌疑不足。