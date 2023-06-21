大法官人事同意權案今拚通關　藍白表態拒投不進場

記者黃翊婷／綜合報導

立法院今日（21日）將表決大法官人事同意權案，4名大法官被提名人分別為最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥。對此，民進黨團發出甲級動員令，希望確保通過同意門檻；國民黨、民眾黨則表態拒投，當日也不會進場。

▲4名大法官被提名人包含陳忠五（左1）、蔡彩貞（左2）、朱富美（右2）、尤伯祥（右1）。（資料照／記者屠惠剛攝）

前總統馬英九任內提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將在9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這4位被提名人學有專精，都是擁有實務經驗的人選，雖然有很多委員、社會各界對人選有不同意見，例如認為審查期間過短，但過去除了2003年有杯葛拖長時間，其餘包括前總統馬英九任內，都是在最短時間內即完成審查，以此推估時程，從5月30日人事案送入立法院，到臨時會最後一天6月21日，總共是22天，並沒有違反過去的經驗。

國民黨團總召曾銘宗則強調，國民黨團主張強力審查，要刷掉不適任的人選，尤其是尤伯祥，曾被控教唆偽證，就連民進黨立委蘇治芬都反對，希望民進黨立委們屆時拿出良知進行審查。

民眾黨立委陳琬惠質疑，大法官享有我國司法體系最崇高的地位，但是這次立法院臨時會只規劃1天公聽會、1天審查會，人民要如何相信這4位被提名人。時代力量立委陳椒華也說，此次審查從總統府公布人選，到立法院預定要表決的時間，連1個月都不到，「你們的作為就是在打臉過去在野的民進黨，就是把立法院當作立法局！」

而關於這4位被提名人的經歷，蔡彩貞（65歲）畢業於台大法律系、台大管理學院商學碩士，司法官班第21期結業，擔任過士林地院院長、司法院刑事廳廳長。

朱富美（65歲）為台大法律學研究所碩士、博士，以及美國印第安納大學法學研究所碩士，司法官班第22期結業，擔任過最高檢察署主任檢察官、行政院交通環境資源處處長、總統府第一局副局長等等。

陳忠五（59歲）畢業於台大法律系，為台大法律學研究所碩士、法國巴黎第一大學法學研究所博士，曾擔任台大法律學院副院長。

尤伯祥（54歲）畢業於政大法律系、政大法律研究所碩士，曾擔任促進轉型正義委員會委員、司改國是會議委員、台北律師公會理事長、台灣刑事辯護律師協會理事長等職務。

立法院今日（21日）將表決大法官人事同意權案，民進黨團握有過半席次，20日已發動甲級動員，確保通過同意門檻。不過，國民黨表明會在21日上午召開記者會表態拒投；民眾黨也表態到時不會進入議場投票；時代力量則表示，會再開會討論後決定是否進場投票。