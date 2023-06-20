懲戒法院院長涉性騷「閃退」　大法官被提名人：退休不影響究責

▲大法官被提名人蔡彩貞。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

懲戒法院院長李伯道在本月屆齡70歲前退休，但他卻在5月8日提前退職，引發外界議論，《鏡傳媒》20日爆料，李曾3度涉及性騷擾，除了強行抱住女部屬，還寫「告白信」給女部屬。對此，大法官被提名人蔡彩貞20日表示，沒有看到相關報導，但若真的有此行為，退休不會影響將來追究其責任。

70歲的李伯道是司法官學院18期結業，他歷任檢察官及法官，並在最高法院擔任法官及庭長，審判資歷豐富，他在2020年11月4日接任懲戒法院長，今年5月2日總統令准懲戒法院院長李伯道退職，自5月8日生效，李沒有參加6月1日的新舊院長交接儀式也引發外界議論。

立法院全院委員會今天上午邀請大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，接受朝野立委詢問。

國民黨立委王鴻薇會中關切，司法院對於李伯道涉性騷的處置，竟然是讓他提前退休，大法官被提名人認為司法院的處置是妥當的嗎？對性騷案是否有包庇之嫌？朱富美回應，她不是很了解這個案件的細節，也不曉得李伯道退休是不是因為這個案子；蔡彩貞則說，她沒有看到相關報導，不過，「如果真的有怎麼樣的行為的話，退休應該是不會受到將來追究責任的影響」。

司法院發言人張永宏稍早說明，之前都未接到性騷擾申訴，但會立即啟動性騷擾的調查，如果經調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）