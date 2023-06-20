台灣紙本地圖權威「上河文化」熄燈！伴山友逾20載不敵網路當道

▲台灣地圖出版權威上河文化出版社將於7月吹熄燈號。（圖／翻攝自Facebook／上河文化，下同）

文／中央社

台灣地圖出版權威上河文化出版社，旗下地圖產品陪伴山友翻山越嶺20餘載，卻終於不敵網路地圖當道，將於7月吹熄燈號，許多山友、讀者都感到惋惜。

上河文化創辦人連鋒宗接受中央社記者專訪表示，出版社全盛時期員工有20人，他自己一天到晚在外面調查，全台灣走透透，還有讀者小孩因為看了這些精細的地圖，決定走交通企劃這條路，許多讀者對這些地圖都有深厚感情，但結束營業實在不得已，他心中也很不捨。

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連鋒宗1961年生於苗栗，就讀中原大學時參加登山社開始迷上畫地圖，第1份工作即加入地圖出版社「戶外生活」從事手工雕圖工作，與另外5位雕圖師共同完成「休閒旅遊地圖」，每套新台幣3300元，總共賣了10萬冊，當時正是國內旅遊市場形成的開始。

看準國內旅遊需求，連鋒宗於1999年成立上河文化公司，全部以電腦作業方式繪製地圖，雖然公司成立不到3天就碰到921地震，但連鋒宗工作團隊並未受到影響，精準的調查工作及電腦測繪技術馬上贏得口碑，套書起印3000本，經常2年便再版，相當受歡迎。

連鋒宗表示，出版社成立以來面臨多次挑戰，尤其是GIS系統、Google Map的影響，更是硬碰硬的仗，但他從來不威懼挑戰，除了開發GPS導航系統，一度成為GARMIN車用衛星導衛內容的主要提供者，2017年還曾開發手機APP；不過佔全公司營業額主力還是圖書，大概從2020年開始就完全賣不動了，讓他備感壓力，不得不向網路高科技低頭。

連鋒宗說，做地圖這行最大挑戰不是翻山越嶺，也不是跟一堆線條奮戰，而是校對，「地理學家說，校對地圖如掃落葉，永遠掃不完」，經常發現怎麼才調查回來的圖，馬上又有新民宿、新景點出現，「我幾乎台灣每一家民宿都知道，很少會漏掉，後來實在是跟不上了，露營區也是，後來只能被迫挑有名的」。

連鋒宗說，他開地圖出版社是有使命的，就像辦一所地理大學，教大家認識台灣，「我做地圖就是要看見台灣、認識台灣，這個初衷就很重要，這也是這20年來支撐這家出版社最大的力量」；連鋒宗說，只要想到台灣每年有4萬種書出版，就覺得台灣真是厲害，而且充滿「生物多樣性」，他也希望地圖出版能找到存活下來的理由及方法。

喜愛戶外、熱衷台灣山林的連鋒宗，即使心中掛心著出版社未來，他依然每天一早起來「賞鳥」，在他居住的新竹關西鄉山區，持續他的「游隼」調查工作，如今已持續第8年，也許下次再看到他滿頭白髮、笑聲爽朗出現在人群之中，會是在一場鳥類攝影展或新書發表會上。