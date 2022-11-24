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早期沒Google 地圖怎找路？　網憶當年：路邊薄紗姊姊是救星

▲Google Map針對電動車路線進行更新。（圖／取自9to5google）

▲Google Maps是現代人出門的救星。（圖／取自9to5google）

實習記者林郁婷／綜合報導

Google maps是現代人開車或走路必備導航工具，不過一名網友好奇，在沒有智慧型手機的年代，若是到鳥不生蛋的地方，要怎麼抵達目的地？網友紛紛解答靠紙本地圖，「以前每個人家裡都會有地圖，超商或書店就買得到」，還有人強烈推薦「問檳榔西施」，她們都會很熱心指路。

原PO在PTT以「以前沒Google maps都怎麼找路」為題發文，表示現在要找路或店家，只要直接拿出手機開啟Google maps導航，就會知道要往哪邊走，還有預計抵達時間可以參考。

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他表示，過去在智障型手機的年代，自己都是靠家人帶路，所以沒感覺，好奇「到底要怎麼找到特定的地點呀？」若是當地的地標，問人就能知道，如果是那種鳥不生蛋或沒人可以問的小店，只能靠自己花時間探路，「是以前的人方向感比較好嗎？有人可以分享嗎？」

貼文一出引發網友熱議，「地圖啊！幾乎每個人家裡都有一本耶」、「買地圖」、「地圖啊！一本超厚的那種」、「以前人看地圖很厲害，我爸到現在也還是習慣看地圖找路」、「以前人看地圖很厲害，我爸到現在也還是習慣看地圖找路」、「紙本地圖和用嘴問路這麼困難嗎?」

還有人推薦問檳榔西施，「問路邊的薄紗姐姐啊」、「找檳榔西施問就對了」「檳榔西施都會熱心指路啦！問她們就對了」、「檳榔攤買2粒，順便問路」、「檳榔攤滿多都給問路」。

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